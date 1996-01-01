Мамой стать не страшно

Про "самый лучший" - это правда. Почему самое лучшее может быть где угодно, только не у нас?! Нет ничего невозможного, была бы цель и убежденность, что только такие задачи и надо перед собой ставить. В концепции, казалось бы, непрофильного для компании проекта, но понятного для знающих гендиректора "Зеленых листьев" Виктора МАРЧЕНКО заложена целая философия семьи, ожидания ребенка, его рождения и адаптации к миру.

Идея предусматривает создание пренатального центра и строительство отдельного роддома, расположенного за городом. Первый этап - пренатальный центр - специализированное медицинское учреждение, предоставляющее услуги по планированию и ведению беременности, патронажу новорожденных. К зданию на улице Алеутской,11 заканчивается строительство пристройки и двухэтажной парковки. Принять будущих мам центр будет готов к осени текущего года.

Зачастую наша медицина декларирует красивые цели, но их выполнение в силу разных причин невозможно. Звание "больница, доброжелательная к ребенку" абсурдно по определению, поскольку подразумевает и наличие лечебных учреждений недоброжелательных. В этом аспекте команда медиков будущего пренатального центра исповедует философию: женщина рожает в свое удовольствие и так, как удобно ее организму.

- Женщина не должна рожать в муках, не должна быть подвержена тревогам и страхам, - говорит Елена ТЕПЛЮК, руководитель медицинского проекта ХК "Зеленые листья". - Этот процесс очень физиологичен и, если будущая мама правильно подготовлена к родам, может быть безболезненным и приятным. Цель же всего процесса - родить здорового малыша, который в этот момент тоже ничего не должен бояться.

Досье "Что мы имеем, как правило? Страх измученной беременностью женщины, доходящий до истерики. Страх и боль приходящего в этот мир ребенка по зажатым от страха и боли родовым путям, холод блестящего кафеля родильного зала, боль от яркого режущего света. Дезориентация в пространстве, потеря матери, ее тепла и уюта, чужие энергии, - все это приводит малыша в шок". (Из записок Виктора Марченко.)

Большинство рожавших женщин расскажет, что в самый ответственный момент в ее жизни рядом с ней были не родные люди, а врачи, пусть и хорошие сами по себе, но чей профессиональный интерес был не на стороне самоощущений женщины, а на стороне самого медицинского процесса. Просто потому, что за ее душевное состояние врачи не отвечают, а за здоровье ребенка с них спросят. Команда медиков создаваемого пренатального центра, заряженная мировоззрением и медицинской философией Марченко, как раз убеждена в том, что кроме всего прочего для ребенка важны психологическая раскрепощенность матери, ее радостное состояние в минуты родов.

Досье "Преждевременное перерезание живой, еще пульсируюшей пуповины, по которой с последней каплей материнской крови могло прийти к малышу то огромное удовлетворение и успокоение, разлившееся в ней, той, для которой счастливо закончились роды. Гормоны счастья и любви, предназначенные исключительно для этого маленького человечка, вместе с плацентой будут уничтожены". (Из записок Виктора Марченко.)

Счастье родить ребенка доступно каждой женщине. При этом, если она страдает каким-то недугом, ее можно сделать относительно здоровой уже в процессе беременности. Подход - вы сначала родите, а потом мы займемся вашим здоровьем - порочен в корне. Увы, но при декларируемой заботе о демографической ситуации, о здоровье женщины и детей, в частности, в нашем медуниверситете нет даже кафедры перинатологии!..

В создаваемом пренатальном центре будет воплощен принцип здорового образа жизни для будущей мамы и ее семьи. Предусмотрены бассейн для занятий беременных женщин и плавания маленьких детей, зал для массажа, помещение фитнеса для беременных. Во врачебных кабинетах клиенты смогут получить весь комплекс обследования и сопровождения беременности. К слову, клиенты такого центра не только женщины, но и ее семья в целом, поскольку роды - это значимое событие для всей семьи. Вторым этапом идеи лучшего в мире роддома будет сам роддом. Пока же у пренатального центра заключены договоры с одним из городских роддомов на отдельные палаты для своих рожениц.

- Окружение гендиректора "Зеленых листьев", объединенное одной идеей, уже нашло немало сподвижников и ищет еще таких же идейных инвесторов, способных мечтать не праздно, а реализовывать свои мечты, - рассказывает Юрий ГРИШИН, исполнительный директор ХК "Зеленые листья". - От момента зарождения идеи до сегодняшнего дня прошло два интенсивных года. Теперь, кроме красивой мечты и бизнес-плана, создана материальная основа - построено здание, заключены контракты на оборудование, над проектом работают грамотные врачи и психологи. Делая столь значительные инвестиции, мы можем привлечь партнеров не только социально значимой идеей, но и реальной доходностью проекта. Проект живет и наполняется новыми предложениями. Одно из последних - создать в строящемся на бухте Патрокл океанариуме бассейн для общения беременных женщин с дельфинами. Говорят, дельфины способны разговаривать с малышом, который еще живет в утробе матери.