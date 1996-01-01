Создан клуб врачей-евреев

Пока их всего около 40 человек. Если сравнивать медицинско-научную отрасль в Хабаровске конца 40-х - начала 50-х годов, то процент еврейских врачей в ней был гораздо выше. Развитие медицины на Дальнем Востоке - в огромной мере их заслуга.

Председателем клуба стал Виталий ШЕХТМАН - главный врач городской больницы №2 им. Д. Н. Матвеева, кандидат медицинских наук, доцент. Среди участников клуба - врачи различных специализаций: кардиолог Эдуард РАБИНОВИЧ, уролог Владимир ПЕРЕПЕЛИЦКИЙ, психиатр Лев СОКОЛОВСКИЙ, заместитель директора краевого ФОМС Александр МАЦАНОВ и другие.