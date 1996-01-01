Право на молодость

Возраст не наступает "вдруг". Он проявляется потихоньку: "гусиными лапками" в уголках глаз, "складками грусти" в области губ... В деловой суете мы не обращаем на это внимания, пока однажды удивленно не застываем у своего зеркального отражения: "Неужели это я?". Но все поправимо. На нашей стороне - весь арсенал современной косметологии. Кстати, сегодня среди пациентов косметологических клиник немало мужчин, что радует. Ухоженное лицо без следов патологической мимики становится нормой и для представителей сильного пола.

Скорректировать внешность, избавившись от признаков возраста, можно двумя способами: с помощью пластической хирургии и малоинвазивных технологий. О последних и пойдет разговор. Информации об этом направлении косметологии много. Слухов, зачастую нелепых, еще больше. О том, как задержать естественный процесс старения, не прибегая к радикальным мерам, рассказывает врач-косметолог, челюстно-лицевой хирург, мезотерапевт Наталья ГАНИЧЕВА:

- Косметологические услуги подвержены сезонности. И те, кто только с наступлением весны решил заняться своей внешностью, должны понимать: в это время им доступны далеко не все возможности, которые предлагает современная косметология. Для таких серьезных процедур, как пилинги, фотоомоложение и мезотерапия, весна - завершающий этап. Не говоря уже о лете: повышенная солнечная активность может привести к осложнениям. Все нужно делать своевременно, чтобы не было замкнутого круга, когда ты поочередно избавляешься то от морщин, то от гиперпигментации. А главное - уход за кожей должен быть комплексным. Хаотичное принятие отдельных процедур - напрасная трата денег.

- С чего обычно начинается комплексная программа по омоложению?

- Чаще всего с пилинга - одного из самых действенных омолаживающих средств. Кстати, если раньше это было просто отшелушивание старых клеток кожи, то в состав современных пилингов входят вещества, стимулирующие выработку коллагена и увлажняющие кожу.

Разновидностей пилинга много - поверхностные, срединные, глубокие, разные по своему составу и принципам действия... Назначение зависит от возраста, типа кожи, а также от цели, которую вы преследуете. Самым щадящим является гликолевый, одним из самых сложных - феноловый. Кстати, мнение, что пациентам с тонкой кожей пилинг не рекомендован, - заблуждение. После этой процедуры более тонким становится лишь эпидермальный, ороговевший слой. Собственно дерма, отвечающая за эластичность, напротив, утолщается. Другое дело, что с тонкой кожей сложнее работать, но это уже вопрос квалификации косметолога.

Срединные и глубокие пилинги должны обязательно выполняться в клиниках: постпилинговый уход очень тяжелый. Тем, у кого кожа склонна к рубцам, - делать их нежелательно. И поскольку реабилитационный период после таких процедур - 14 дней и более, пациент должен быть готов к тому, что на этот срок он выпадает из обычного ритма жизни.

- Некоторые клиники предлагают делать пилинги трихлоруксусной кислотой даже летом...

- Я бы не стала рисковать. Многое зависит от сознательности пациента, которому придется пользоваться солнцезащитным кремом 3-4 раза в день. Кроме того, трихлоруксусная кислота наиболее опасна в плане гиперпигментации и не всегда контролируема при проникновении в кожу. Работать с ней нужно очень осторожно. Впрочем, осторожность - залог успеха любого пилинга. Зато, грамотно выполненный, он обеспечивает эффективное воздействие на глубокие слои кожи, и проникновение косметических средств становится более оправданным. Конечно, это должны быть качественные средства, выбранные в соответствии с возрастом и запросами кожи. Кроме того, после пилинга отлично работают мезотерапия и фотоомоложение...

- В чем, кстати, суть фотоомоложения, о котором сегодня так много говорят, и в каком возрасте можно прибегать к этой процедуре?

- Это воздействие на кожу импульсного света, стимулирующего выработку коллагена и эластина, и активизирующего обменные процессы. Ощущения терпимые, но эффект того стоит. Кожа моментально подтягивается, цвет выравнивается, поры сужаются - лицо, действительно, сияет! А главное, выполнять эту процедуру можно без отрыва от работы и повседневных забот. Это очень ценится деловыми людьми.

Начинать сеансы можно с 28 лет и даже раньше, по показаниям. Количество сеансов индивидуально. Главное, чтобы оборудование было качественным. Обратите внимание на то, сколько энергии выдает аппарат. Если до 20 Дж, то затрагивается только верхний слой. Для эффекта омоложения необходима мощность до 45-50 Дж на кв. см. И, конечно, работать на нем должен профессиональный физиотерапевт. Кстати, разброс цен на подобные аппараты огромен - от 15 000 долларов до 150 000 евро. Вот и задумайтесь, сколько может стоить высококачественная процедура.

- Противоречивыми слухами окружена мезотерапия. Что она представляет собой на самом деле?

- Это очень эффективная врачебная методика. При условии, что работает с ней специалист с высшим медицинским образованием. К тому же у клиники, оказывающей услуги мезотерапии, обязательно должна быть соответствующая лицензия.

Суть процедуры - во внутрикожном введении специальных витаминных коктейлей, чаще всего индивидуальных. Их более 300, и чтобы представлять, как они работают, нужно обладать определенным уровнем знаний. Перед тем, как назначить инъекции, врач должен знать все о здоровье пациента. Главный принцип мезотерапии - "в нужное место, в малых дозах, редко, определенному человеку". Напомню, что эту процедуру желательно делать в осенне-зимний период.

- А так называемые "прививки красоты" - инъекции ботокса, рестилайна и прочих препаратов - тоже сезонны?

- Нет, их можно колоть в любое время. Проблема в другом. Из всех препаратов, предлагающихся на отечественном рынке, в России сертифицированы единицы. Все остальные - не более чем дорогостоящие эксперименты на подопытных кроликах. Поэтому, прежде чем "уколоться", нужно внимательно ознакомиться с препаратом и его последствиями, в том числе и многочисленными противопоказаниями.

Есть хорошо зарекомендовавшие себя сертифицированные инъекции: ботокс - от морщин в области глаз, лба и переносицы, рестилайн - от носогубных складок, перлайн - от более глубоких морщин и для наполнения губ, тач - для тонких морщин, а также совершенно уникальный рестилайн-витал - для биоревитализации кожи... Но вводить их нужно очень корректно, в специализированных инъекционных кабинетах. При этом врач должен иметь квалификацию дерматовенеролога или челюстно-лицевого хирурга.

- Многие опасаются колоть ботокс из-за эффекта "каменного лица". Можно ли этого избежать?

- "Каменное лицо" - признак непрофессионализма врача. При правильно выполненной процедуре человек может управлять своей мимикой, пусть и с определенными усилиями. Грамотное внутримышечное введение ботокса не парализует, а всего лишь ослабляет (!) мышечную нагрузку. Благодаря этому пациент избавляется от патологической мимики. Результат виден уже на 7-10-й день и сохраняется до полугода. Кстати, на эксперименты с введением ботокса в носогубные складки лучше не соглашаться. Зона работы этого препарата - верхняя треть лица.

Что касается возраста, в котором можно назначить ботокс, то при наличии показаний (особенно наследственных) инъекции можно рекомендовать даже 18-летним. Привыкания не будет, а вот от патологической мимики отвыкнут.

- Что еще интересного в контурной пластике?

- По-прежнему популярны рестилайн и перлайн - препараты гиалуроновой кислоты. Они не только избавляют от носогубных складок, но и питают кожу, возвращая ей упругость и увлажненность, придают объем губам, устраняя морщинки и складки в уголках рта.

При этом гиалуроновая кислота является наиболее безопасной для человеческого организма, полностью контролируема во времени и в области применения, а главное, рассасывается. Оценить результаты можно сразу же после проведения процедуры.

- А чем можно помочь телу?

- Существует масса замечательных методик: скульптурное моделирование, массажи, грязевые обертывания... Но, повторюсь, во всем должна быть система. Применение самых качественных антицеллюлитных средств без предварительного улучшения кровообращения не принесет желаемого эффекта. Нужен комплексный подход.

Отличный антицеллюлитный, моделирующий и релаксирующий эффект дает стоун-терапия - совокупность массажных техник с использованием различных камней и термотерапии.

Главное, чтобы выбранные способы коррекции внешности были безопасными. Прежде чем соглашаться на какую-либо процедуру, поинтересуйтесь возможными последствиями и существующими противопоказаниями. Обратите внимание на то, как обрабатывается инструмент. И не поддавайтесь на рекламные призывы малоизученных методик: отдаленные последствия могут быть страшнее полученного эффекта.

В то же время грамотное использование малоинвазивных методов косметологии позволит избежать ножа пластического хирурга. Поэтому смело шагайте навстречу своей мечте: выглядеть на столько лет, на сколько ощущаете себя в душе. Выработайте в себе привычку быть ухоженной и красивой.