Россия теряет из-за своей медицины сотни миллиардов долларов

Экономический ущерб России из-за неудовлетворительного медицинского обслуживания может составить $300 млрд до 2015 года. Об этом заявил в интервью "ФК-Новости" председатель Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Сергей ИВАНОВ по окончании работы российско-канадского семинара на тему "Проблемы эффективности использования государственных ресурсов на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи".

Сенатор в первую очередь обратил внимание на то, что ущерб вычислялся, исходя из таких показателей, как оплата больничных листов, выплата пенсий по инвалидности, также учитывался и демографический фактор: высокая смертность населения трудоспособного возраста, низкая рождаемость и стремительный рост числа инвалидов. "Мы услышали на семинаре, что в России не действует в полной мере фундаментальный принцип Конституции - право граждан на бесплатное медицинское обслуживание. Это серьезный момент", - подчеркнул сенатор. Он добавил, что в результате проверок Счетной палаты выяснилось, что в России в три раза выше смертность по "устранимым причинам", то есть "мы не лечим те болезни, которые могли бы лечить".