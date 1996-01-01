Травмпункты отремонтировали к концу зимы

Во Владивостоке завершается ремонт травмпунктов, в течение недели здесь установят новое оборудование и мебель. Ремонтные работы выполнены на 99%, в рентгенкабинетах устанавливается новое оборудование.

Это, конечно, неплохо, вот только удивляет, почему ремонт травмпунктов городские власти затеяли как раз к окончанию самого "урожайного" для этих медицинских учреждений сезона - зимы.