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Вакцина молодости нашей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае началась реализация национального проекта в сфере здравоохранения, и повышением зарплат медперсоналу она не ограничится. Сегодня одним из важнейших направлений является дополнительная иммунизация населения против гепатита В, краснухи и гриппа.

Об этом рассказала Валентина ВОРОНОК, начальник отдела эпидемиологического надзора территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

Почему в число приоритетных направлений попали именно эти заболевания? Начнем по порядку. Уровень заболеваемости гепатитом В в Приморском крае значительно превышает общероссийский показатель. Специалисты утверждают, что заразиться гепатитом В легко: его инфекционная доза - одна десятимиллионная доля миллилитра инфицированной крови, а значит, чтобы заболеть, достаточно маленькой царапины. Рассказывают даже такой случай: во время соревнований один из бегунов, инфицированный вирусом гепатита, задел за колючий кустарник, там осталась капля крови, и спортсмены, бегущие вслед за ним, заразились через эту колючку. Есть и еще один важный момент: хотя гепатит и не считается смертельным заболеванием, он очень часто принимает хроническую форму - у человека развивается цирроз печени и другие патологии, и организм медленно угасает.

В последнее время заболеваемость гепатитом В в Приморском крае постепенно снижается: врачи говорят, что заболевание стало вакциноуправляемым. После того, как все младенцы в обязательном порядке стали прививаться против гепатита в родильном доме, в крае уже не регистрируются случаи заболевания детей до 2 лет, а в целом среди детского населения заболеваемость гепатитом В снизилась в два раза. Это говорит о том, что прививка - действительно эффективная защита от инфекции.

Теперь же, в рамках дополнительной иммунизации, планируется охватить следующие группы населения: в 2006 г. будут привиты все дети до 17 лет включительно (109 644 чел.), в 2007 г. - приморцы в возрасте от 18 до 35 лет, не болевшие и не привитые ранее. Это должно оказать ощутимое влияние на уровень иммунизации населения против гепатита В, и по данному показателю мы сможем приблизиться к развитым странам.

Краснуха особенно опасна для женщин детородного возраста. Если инфицирование происходит во время беременности, особенно на ранних сроках, то оно может привести к выкидышу или повлечь за собой такие тяжелые последствия для будущего ребенка, как уродства, сердечные пороки, поражения глаз и пр. Добавим, что два года назад на территории Приморского края разразилась страшная эпидемия краснухи. Вакцины, которая выделялась в рамках национального календаря профилактических прививок, было явно недостаточно, заболевание стало быстро распространяться среди подростков, студентов, молодых женщин, и остановить эпидемию оказалось непросто.

Против краснухи в 2006 г. планируется привить детей в возрасте 5-7 лет и девочек 14-17 лет, не болевших и не привитых против этой инфекции (всего 31 110 чел.). В 2007 г. будут охвачены все дети от 14 до 18 лет, а также девушки и женщины 18-25 лет.

Эпидемии гриппа каждый год наносят российской экономике значительный ущерб, но сегодня прививки против этого заболевания становятся особенно актуальны еще и по той причине, что по планете "шагает" птичий грипп. И хотя случаи поражения человека этим вирусом пока единичны, специалисты опасаются, что может произойти мутация и сформируется новый эпидемический вариант возбудителя, если широкие массы населения не будут защищены от обычного гриппа.

По данным статистики, в сезоне 2005-2006 гг. на территории Приморского края за счет средств государства, предприятий и личных средств граждан против гриппа было привито 225 220 человек, или 11% населения. Эта доля, по мнению специалистов, ничтожно мала. Но уже в следующем сезоне (2006-2007 гг.) только за счет федерального бюджета планируется привить 407 551 человек. Эта цифра охватывает практически все группы риска (дети, посещающие дошкольные учреждения и учебные заведения, медицинские работники, сотрудники дошкольных учреждений, лица преклонного возраста и пр.). Заметим, что в настоящее время вакцины создаются из штаммов, которые будут актуальны именно для этого сезона с учетом прогнозируемой ситуации.

Бюджетные средства для проведения дополнительной иммунизации уже начали поступать, а лечебные учреждения, по данным территориального управления Роспотребнадзора, готовы принять поступающие вакцины - на территории края достаточно холодильного оборудования для хранения препаратов. Медики отмечают, что люди старшего возраста из года в год идут на прививки стройными рядами, чего не скажешь о молодом поколении. К тому же не все родители осознают необходимость вакцинации своих детей. А ведь Приморский край по всем упомянутым инфекциям имеет более высокие показатели заболеваемости в сравнении со средними по России.

Добавим, что Владивосток - город портовый, и это отражается на эпидемиологической ситуации. Поэтому хотелось бы, чтобы приморцы с пониманием отнеслись к проблеме вакцинации, чтобы не было отказов от проведения прививок, поскольку это реальная защита от инфекции.

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