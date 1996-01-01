В Хабаровске построят кардиохирургический центр

Краевая дума на внеочередном заседании приняла решение о выделении 50 млн руб. из бюджета субъекта на строительство кардиохирургического центра в Хабаровске.

На заседании была оглашена общая сумма строительства центра - 2 млрд руб. Краевой бюджет осилить в одностороннем порядке подобные капиталовложения в социальный объект не сможет, поэтому основная тяжесть финансового бремени ляжет на федеральный бюджет. Планируется, что краевой бюджет будет оказывать помощь в строительстве кардиоцентра. Возводить здание будут в районе улицы Краснодарской краевого центра, там сейчас отводят земли под строительство.