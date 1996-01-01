Квоты на детей

С 1 января в России вступила в действие программа родовых сертификатов, которая позволит повысить качество и доступность медицинской помощи будущим матерям.

В рамках реализации национального проекта "Здоровье" родовые сертификаты дадут возможность медицинским учреждениям дополнительно получить определенные суммы за каждую роженицу и беременную женщину, считают в Минздравсоцразвития России.

Сложный момент во внедрении технологии родового сертификата - право свободного выбора беременной женщиной родильного дома на территории России, куда она принесет свой сертификат. Бесспорно, что женщина пойдет в лучший роддом, где могут организовать качественную и безопасную медицинскую помощь. Кроме того, внедрение родового сертификата приведет к конкуренции родовспомогательных учреждений. И здесь, по мнению многих видных специалистов, работающих в системе здравоохранения Хабаровского края, не последнее слово за краевым перинатальным центром.

Перинатальный центр от реализации этого проекта только выиграет, считает главный врач Валерий СТУПАК. Так, только родовые сертификаты, по предварительным подсчетам, дадут годовую прибавку в 10 млн руб. Прием на обследование беременных женщин сверх нормы - еще около 2 млн руб. Первичная медико-санитарная помощь дополнительно получит специальные реанимационные автомобили. Также в центре рассчитывают на дополнительные поступления из федерального бюджета: по самым скромным подсчетам - около 12 млн руб. Плюс медико-генетические консультации - это еще 14 млн. руб. К тому же врачебный штат центра попадает в федеральный реестр и может рассчитывать на существенную прибавку к зарплате. А полученные средства пойдут на развитие новых высоких технологий, развитие материальной базы.

- Целью родового сертификата является стимулирование рождаемости, уменьшение заболеваемости, младенческой и материнской смертности, - подчеркнул Валерий Ступак. - Родовой сертификат будет выдаваться на руки беременной при сроке 30 недель и выше в государственном и муниципальном учреждении здравоохранения, имеющем лицензию по специальности "акушерство и гинекология".

Досье В Хабаровском крае на 2006-2007 годы прогнозируется 33700 родов, число беременных, которые встанут на учет, - 35500 соответственно. Из них ежегодно в крае 850 женщин идут на аборт и 750 - не наблюдаются вообще. По одной из идей, внедрение родового сертификата, призвано преодолеть эту неблагоприятную тенденцию.

- Перинатальный центр - высокотехнологичное и динамично развивающееся учреждение здравоохранения, - отметил главврач. - Здесь находятся наиболее сложные и тяжелые беременные, которые требуют родовспоможения на этапе специализированной медицинской помощи. Наше учреждение должно стать образцом акушерско-гинекологической и неонатологической службы в крае. А при наличии реанимации и отделения патологии недоношенных детей мы в состоянии оказывать медпомощь в полном объеме.

Под страхом смерти

Одним из основных приоритетов развития здравоохранения согласно проекту "Здоровье" является обследование новорожденных детей и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью (программы по строительству новых центров). В Хабаровске четыре года назад на базе детской краевой больницы началось строительство краевого перинатального центра - стационара третьего уровня оказания специализированной медицинской помощи беременным, новорожденным и детям раннего возраста. Только за первый год строительства было освоено 100 млн руб. федеральных средств и 60 млн руб. - краевых. Неонатологический блок представлен отделениями реанимации новорожденных на 12 коек и патологии недоношенных детей на 60 коек. Сегодня здесь работает центр перинатальной диагностики, лаборатория вспомогательной репродукции, информационно-аналитический и учебно-методический центры. На смену прежним устаревшим методам работы пришли новые передовые перинатальные технологии. В результате, по данным статистики, в крае значительно снизилась младенческая и материнская смертность. Так, по итогам работы прошлых лет только материнская смертность снизилась в крае в два раза. К тому же силами центра обслуживаются жители почти всего ДФО, за исключением Приморья и Амурской области.

Сегодня на территории краевого перинатального центра строители уже заложили фундамент акушерского корпуса, который возводится за счет средств федерального бюджета по программе "Здоровый ребенок". Стоимость этого уникального объекта, который планируется завершить до 2010 года - 1 млрд рублей. На площади в 16 тыс. кв. метров разместятся акушерно-физиологическое отделение на 40 коек, где в одной палате будут находиться мамы и их дети. А также 8 индивидуальных родильных залов, операционный блок с двумя операционными, реанимационная палата на 6 коек, отделения репродуктивного здоровья, где будут находиться под наблюдением врачей женщины со сроком беременности до 28 недель. Еще здесь появится центр планирования семьи и отделение катамнеза, где в течение трех лет будут наблюдаться дети, рожденные с патологией. С вводом в строй этого корпуса, а также пансионата на 30 мест, площадь перинатального центра вырастет почти вдвое и будет составлять более 33 тыс. кв. метров. Дополнительно будет оказана высококвалифицированная помощь 3,5 тыс. человек, консультативная диагностическая служба - около 100 тыс. посещений в смену.

Исследуют на инвалидность

Более подробно Валерий Ступак остановился на скрининге новорожденных. Скрининг - это массовые исследования большого количества рожденных детей. В первую очередь целью массового скрининга новорожденных является профилактика наследственных заболеваний и борьба против инвалидности у детей. Поэтому в соответствии с национальным проектом в здравоохранении вводятся два новых исследования на галактоземию и адрено-генитальный синдром. Для примера, в европейских странах таких исследований насчитывается 8, в крае с 2006 года их будет 4.

Организационно и технологически внедрение нового обследования близко к проводимому в настоящее время скринингу новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз. Если проводить оценку проводимого скрининга, то в течение последних пяти лет общее количество обследованных детей составило более 132 тыс. по всему дальневосточному региону, в том числе по краю - 70 тыс. Это позволило своевременно установить диагноз и предотвратить тяжелую инвалидность у 51 ребенка.

Если судить о расходах, то в соответствии с новым национальным проектом число обследований новорожденных увеличится в два раза. Всего затраты на проведение скрининга на период реализации национального проекта в здравоохранении составят 14132,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 8176 тыс. руб., по краевому бюджету 2138,7 тыс. рублей. Более 2 млн руб. потребуется на внедрение данного вида услуг на других территориях ДФО. Уже определены основные мероприятия по внедрению скрининга. Это дооснащение медико-генетической консультации ГУЗ "Перинатальный центр" необходимым лабораторным оборудованием, снабжение наборами реагентов для проведения скрининга, а также подготовка кадров (врачей-генетиков, эндокринологов, педиатров, неонатологов) по освоению новой технологии. Немаловажно, что на данный вид услуги будут заключены соглашения с другими субъектами ДФО. Сейчас специалисты перинатального центра совместно с краевым минздравом детально разрабатывают тексты подобных соглашений.

Деньги на высокие технологии

Актуальной проблемой для Хабаровского края является внедрение и развитие вспомогательных репродуктивных технологий. С момента открытия лаборатории вспомогательной репродукции на диспансерный учет взято более 500 человек, требующих дорогостоящего лечения, в том числе нуждающихся в искусственном оплодотворении более 100, из них более 40 должны получить помощь в рамках государственной программы по оказанию бесплатной медицинской помощи.

- Федеральным министерством на край ежегодно выделяется 5 квот для получения медуслуги по восстановлению репродукции. И этого, конечно, крайне недостаточно, - сообщил Валерий Ступак. - С 2007 года реально увеличить объем помощи в нашей структуре и привлечь дополнительно на эти цели около 3 млн руб., а с учетом потребности помощи в дальневосточном регионе еще более 10 млн руб. Кроме этого, обоснованным является выделение хирургии новорожденных в раздел высокозатратных медицинских технологий. Ежегодно в центре проводится более 200 операций, а средняя "стоимость" вылеченного ребенка составляет 130 тыс. руб. Поэтому в последнее время особенно актуальным для краевого перинатального центра стало соглашение с Минздравсоцразвития России по передаче и финансированию квот на поддержание затратных медицинских технологий.