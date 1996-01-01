Инфекции занесли в "Атлас"

В Хабаровске издан сборник научных материалов "Медико-экологический атлас Хабаровского края и Еврейской автономной области" тиражом 3000 экземпляров. Это полная информация по всем природно-очаговым инфекциям и инвазиям, наземным млекопитающим и кровососущим членистоногим, которые могут являться носителями инфекционных заболеваний.

Текстовые исследовательские материалы дополнены картами, где обозначены места выделения возбудителей, распределение и численность насекомоядных, грызунов, хищников, парнокопытных, клещей. В этот уникальный сборник включены данные исследований и наблюдений, проведенных в течение десяти лет коллективами специалистов центров Госсанэпиднадзора Хабаровского края и ЕАО, Дальневосточного медуниверситета, института микробиологии.