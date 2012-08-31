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Промсвязьбанк снижает ставки
ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Промсвязьбанк улучшает условия потребительского кредитования, предлагая заемщикам с положительной кредитной историей сниженную процентную ставку по кредитам.
Теперь заемщики банка вместе с дополнительной финансовой защитой получают ежегодное снижение ставки по кредиту на 1 %. Кредит должен обслуживаться без просрочек длительностью более 7 календарных дней. Максимальное снижение процентной ставки от первоначальной по кредитному договору может составить 3%.
Воспользоваться предложением банка могут клиенты, подавшие кредитную заявку с 23 августа 2012 года. Предложение действует для следующих программ кредитования: кредит "Прозрачный", кредит для держателей зарплатных карт, кредит для вкладчиков, "Особые отношения", "Проверено временем".
«Золотой Рог».
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