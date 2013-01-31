Российский фондовый рынок открывается на позитиве

Корпоративные отчеты приятно удивляют, в фокусе – ФРС

Благоприятный фон на открытии, индикаторы указывают на возможность открытия российского рынка акций ростом. Вчера американские индексы завершили день в «плюсе» (DJIA +0.52%, S&P 500 +0.51%) на фоне позитивных корпоративных отчетов (Yahoo, Pfizer, 3M Co), которые нивелировали менее оптимистичные макроданные из США (индекс потребительской уверенности, цены на жилье). Подробнее - в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Сильные финансовые результаты компаний остаются в центре внимания инвесторов, кроме того рынки ожидают действий от ФРС (подтверждения программы выкупа ипотечных облигаций в объеме $40 млрд в месяц и казначейских облигаций на $45 млрд в месяц на общую сумму $1.14 трлн до завершения программы в 1К14). Поддержку настроениям инвесторов также оказывает статистика из Южной Кореи – неожиданный рост промышленного производства.

На этом фоне азиатские рынки торгуются на положительной территории (Hang Seng +0.68%, Shanghai +0.01%, Nikkei +1.18%), фьючерсы на S&P (-0.09%) остались без изменений. Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $114.41 за барр.

Напомним ,вчера была небольшая фиксация прибыли. Российские рынки акций взяли паузу после уверенного роста в последние несколько торговых дней. Новости в целом были нейтральными (в частности осторожные прогнозы Ford Motor на 2013 г. нивелировали оптимизм, вызванный публикацией сильных результатов Yahoo). Некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед выходом данных по потребительской уверенности в США (после закрытия рынка), а также в ожидании комментариев от ФРС (после закрытия в среду).

По итогам вчерашнего дня: Цены на Brent повысились после закрытия российского рынка акций (+0.59% до $115.3 за барр.) на фоне усиления напряженность в Египте, рубль укрепился к доллару США до 30.05; ММВБ-50 снизился на 0.84%, РТС – на 0.71%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.