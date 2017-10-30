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Для оформления кредита сделай селфи
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в розничной сети во Владивостоке, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Группа ВТБ реализует проект биометрической аутентификации клиентов по внешности в офисах розничной сети. Ожидаемый экономический эффект от его внедрения составит порядка 1,8 млрд рублей на горизонте пяти лет. В декабре 2017 года новая технология будет внедрена в первых 20 офисах в Москве и области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге и Владивостоке. Тиражирование на всю розничную сеть запланировано в 2018 г. (в настоящий момент - 1086 офисов в 75 регионах страны).
Технология биометрической аутентификации по внешности предполагает, что при посещении отделений клиенты подписывают только электронные версии документов. Помимо традиционной идентификации по паспорту банк предлагает пройти аутентификацию на планшете. Она позволит подтвердить, что именно этот человек подписывает документ. Пройти этот процесс удаленно невозможно. Технология будет применяться при оформлении кредитов наличными, кредитных карт и депозитов, а также операциях в рамках обслуживания физических лиц.
Механизм использования биометрии по внешности прост: при посещении офиса клиент проходит аутентификацию на планшете банка, самостоятельно сделав свое фото. Далее автоматически осуществляется проверка на совпадение биометрических данных клиента с эталонным снимком, который был принят ранее при оформлении электронной подписи клиента для обслуживания в банке.
В случае успешной проверки появятся документы, которые необходимо подтвердить полученным на мобильный телефон кодом. Далее они будут отправлены в личный кабинет интернет-банка или на e-mail клиента.
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