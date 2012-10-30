Владивостокцы распробовали ипотеку

Ипотечное кредитование продолжает наращивать обороты по всей стране. Только за январь-июль 2012 года в России выдано около 353,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 516,9 млрд рублей. "Материнский капитал" позволил оформлять приморским семьям ипотечный кредит всего на 3 месяца, а лояльность банков - приобретать недвижимость в иных городах России. Максимальная сумма ипотечного кредита в крае была выдана Сбербанком, она достигла 18 млн рублей. При этом, приморцы готовы заглядывать в отдаленное будущее, все чаще оформляя кредиты на 25 и 30 лет.

Прогноз по ипотечным ставкам по прежнему - "нейтральный". Предполагается, что ипотечные ставки в 2012 году не будут существенно снижаться, но и не вырастут. Они продолжают плавать во многих банках на уровне 12-14,75%.

"По статистике нашего банка, средняя стоимость объектов недвижимости, которые приобретались с помощью ипотеки, в текущем году во Владивостоке составляет 1,8 млн рублей. Т.е. речь идет о квартирах гостиничного типа. Как выясняется, средний ежемесячный доход приморских семей сегодня не многим более 48 тыс. рублей. При таком доходе в ипотеку можно взять небольшую квартирку, по площади не превышающую 34,3 кв м.", - говорит и.о. начальника отдела продаж управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Екатерина ПОЛЕШОВА.

Самая небольшая сумма ипотечного кредита, за которой обращаются в Примсоцбанк, составляет 387 тыс. рублей. Это как раз размер материнского (семейного) капитала. При этом стоимость приобретаемого объекта недвижимости в данном случае колеблется от 1, 5 до 6 млн рублей. В таких случаях ипотека оформляется на три месяца с отсрочкой платежа до тех пор, пока пенсионный фонд перечислит сумму материнского (семейного) капитала.

Самым значительным ипотечным займом в этом году Азиатско-Тихоокеанском банке оказался кредит в сумме 4,4 млн рублей по программе "АТБ-Ипотека" на приобретение квартиры стоимостью 6 млн рублей во Владивостоке.

"Минимальной суммой ипотечного кредита с начала 2012 года оказались 300 тыс. рублей - кредит "АТБ - Материнский капитал" на приобретение квартиры стоимостью 1,5 млн рублей. Если говорить о традиционных видах ипотечных займов, то самую скромную сумму кредита - 600 тыс. рублей один из заемщиков направил на приобретение квартиры стоимостью 1,2 млн рублей в городе Артем", - рассказывает начальник отдела розничного бизнеса Азиатско-Тихоокеанского Банка Евгения НИКОНОВА.

По словам начальника отдела ипотечного кредитования НОМОС-РЕГИОБАНКА Любови ФЕДЕРЯЕВОЙ наиболее востребованным продуктом в ипотечной линейке банка стал кредит "Квартира" под залог приобретаемого жилья. При этом сумма самого крупного кредита на вторичном рынке составила 7,6 млн рублей при общей стоимости 9,8 млн рублей и сроке кредита - 20 лет. Минимальная сумма – 550 тыс. рублей в 2012 году была выдана заемщику банка на приобретение квартиры со вторичного рынка общей стоимостью 2,7 млн рублей на 10 лет».. К слову, в НОМОС-РЕГИОБАНКе клиенты используют средства материнского капитала для погашения уже действующих ипотечных кредитов, а программа "Квартира + Материнский капитал" помогает превратить выплату в часть первоначального взноса на ипотечное кредитование.

По итогам 9 месяцев текущего года средняя сумма ипотечного кредита, выданного банком ВТБ24 во Владивостоке, составила 1,9 млн рублей. Если говорить об Уссурийске и Находке, то в этих городах она равна 1,3 млн рублей. А самый значительный по сумме кредит Приморским офисом ВТБ24 был выдан на приобретение загородного дома с земельным участком в Москве, стоимостью 45 млн рублей. При этом сумма ипотечного кредита составила 30 млн рублей. Локомотивным продуктом в ВТБ24 стала программа "Победа над формальностями". Предъявив всего два обязательных документа, заемщик быстро получает кредитное решение. Также следует отметить уникальную программу кредитования "Ипотека с государственной поддержкой" с единой для всех заемщиков ставкой 11% годовых в рублях..

Как замечает начальник центра ипотечного кредитования ВТБ24 в Приморье Людмила УЛАНОВА, в текущем году для заемщиков банка минимальным оказался период для кредита в 3 года, а максимальным - 30 лет. Практика показывает, что многие заемщики берут ипотеку на длительный срок, но отдают быстрее, за 5-7 лет.

Как поясняет собеседница "ЗР", процент кредитов, выданных с использованием "материнского капитала", в банке не будет существенным в связи с тем, что ВТБ 24 выдает ипотеку не штучно, счет идет на 100 и более кредитов ежемесячно. Поэтому, если говорить о Владивостоке, то заемщиков, желающих использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса в ипотеку порядка 5%. В целом по Приморскому краю, с учетом подразделений банка в Уссурийске и Находке, показатель будет выше в 2 раза. В свою очередь ипотека с государственной поддержкой востребована в сегменте строящегося жилья эконом-класса. Но готовых объектов во Владивостоке, попадающих под данную программу, практически нет. Во-первых, это связано с тем, что застройщики на себя не оформляют право собственности. Во-вторых, с ограничениями по максимальной сумме кредита в рамках данной программы - 3 млн рублей. Военная ипотека только набирает обороты, совсем недавно ВТБ24 существенно улучшил условия кредитования, увеличив максимальную сумму до 2,25 млн рублей.

Во владивостокском филиале Банка "Кедр" рассказали, что главным ипотечным стимулом среди программ банка для клиентов стал кредит "Удобный", который кредитная организация выдает без дополнительных комиссий и ограничений по досрочному погашению в рублях, долларах США и евро на покупку готовой, строящейся квартиры, жилого дома с земельным участком или квартиры в таунхаусе под залог приобретаемой недвижимости на срок до 20 лет. При этом средняя стоимость ипотечного кредита, оформляемого приморцами в Банке "Кедр" достигает 3 млн рублей.

Начальник отдела розничного кредитования Владивостокского филиала Связьбанка Лидия БЕЗУГЛОВА отмечает, что несколько месяцев назад запущен ипотечный кредит, который позволяет рассматривать материнский капитал как первоначальный взнос. Уже более трети заявок от клиентов адресовано именно на его получение. Не меньшее количество заемщиков обращаются за "Военное ипотекой". Расширенная продуктовая ипотечная линейка Связьбанка сегодня позволяет приобретать земельный участок, таунхаус и даже гараж. Наиболее востребованной, по мнению Лидии Безугловой, стала ипотечная программа на покупку нового жилья под залог имеющейся недвижимости. Такую возможность используют родители молодых людей, недавно вступивших брак и не имеющих достаточных средств для первоначального взноса.

К слову, банк предлагает потребительские кредиты под залог имеющегося жилья.

Как оказалось приморцы, оформляя ипотеку, все чаще обращают взоры на запад нашей страны. Санкт-Петербург занимает в списке предпочтений первое место. Там достаточно часто родители приобретают жилье для детей, поступивших в высшие учебные заведения Северной столицы. Москва, Сочи, Калининград, Белгород, Новосибирск, Красноярск привлекают не меньшее внимание.

Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог".