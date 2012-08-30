Глава банка ВТБ будет представлять Россию в Деловом консультативном совете АТЭС-2012 во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа, ZRPRESS. 3-6 сентября во Владивостоке на круизном лайнере Legend of Seas пройдет Деловой консультативный ковет саммита АТЭС 2012 года.

Деловой консультативный совет (ДКС) – один из рабочих органов саммита АТЭС, через который осуществляется взаимодействие Форума с деловыми кругами региона.

Представителем России в ДКС АТЭС назначен президент-председатель правления банка ВТБ Андрей КОСТИН.

«В этом году главными темами дискуссий станут глобализация и экономическая интеграция, сотрудничество в валютно-финансовой сфере, транспортная инфраструктура, энергетические, пищевые и водные ресурсы, развитие новых технологий». – отметил Андрей Костин.

В программе ДКС АТЭС в этом году запланированы обсуждение проблемах развития бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — инвестиционной и финансовой ситуации в странах АТЭС, тарифах и т. д.

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