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Клиенты Сбербанка могут оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома

30 Августа 2012, 16:02 | Владивосток

Если нет времени для посещения отделения банка и надоели высокие комиссии за проведение платежей, значит, пора подключаться к услуге СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН. Благодаря ей сегодня все держатели международных пластиковых карт Сбербанка России получили возможность с помощью Интернета совершать ежемесячные платежи за коммунальные услуги, стационарную и мобильную связь, погашать кредиты и даже оплачивать налоги, не выходя из дома. При этом клиенты Сбербанка еще и экономят, ведь комиссия за проведение платежей через СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН либо полностью отсутствует, либо гораздо ниже, чем в обычных отделениях банка.

Чтобы воспользоваться банковскими услугами, клиентам Сбербанка сегодня совсем не обязательно посещать отделение. Система СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН позволяет им совершать все основные операции с денежными средствами, находящимися во вкладах и на счетах, в любом удобном месте и в любое время суток. Для совершения платежа достаточно иметь доступ к Интернету, то есть персональный компьютер, ноутбук или планшет.

Подключив СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН, вы получаете возможность совершать регулярные платежи в комфортных для себя условиях. Например, можно с легкостью оплатить счета за свет, газ, воду и другие коммунальные услуги, уютно устроившись с ноутбуком на диване в своей квартире. При этом не нужно идти в отделение банка, что позволяет экономить время.

Особенно полезна услуга СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН людям, которые поздно возвращаются с работы и просто не успевают зайти в отделение банка. Теперь им не нужно никуда торопиться, ведь оплатить ЖКУ, услуги связи и многое другое можно находясь в офисе на своем рабочем месте. Кроме того, ваш привычный распорядок дня не нужно подстраивать и корректировать под время работы отделения банка, ведь услуга СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Также с помощью СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН можно оплачивать ежемесячные счета, отправившись в командировку, в путешествие за границу или отдыхая на даче за городом. При этом можно неплохо экономить деньги на комиссиях за проведение платежей, которые в СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН отсутствуют вовсе, либо гораздо ниже, чем в обычных отделениях банка.

Важно, что совершив какой-либо платеж через СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН, вы получаете подтверждение об успешности операции - электронную квитанцию, которую можно распечатать, сохранить и потом предъявить как полноценный документ при возникновении каких-либо спорных ситуаций.

Подключившись к СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН, Вы можете в любое удобное время оплатить не только коммунальные платежи, но и кредиты, полученные в Сбербанке, а также получить всю необходимую информацию - узнать о размере остатка непогашенной задолженности, о взимаемых процентах, уточнить сумму следующего платежа и его дату. Теперь через Интернет можно также оплачивать налоги непосредственно с сайта ФНС. В Сбербанке отмечают, что оплата налогов в режиме онлайн осуществляется без комиссии.

Услуга СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН сегодня доступна всем держателям международных банковских карт Сбербанка, подключенных к мобильному банку (кроме Сберкарт, и корпоративных пластиковых карт). Чтобы воспользоваться услугой – необходимо лишь иметь идентификатор пользователя и пароль для входа, которые можно получить в устройстве самообслуживания (банкомате или платежном терминале Сбербанка) с помощью банковской карты клиента, либо посредством мобильного банка. Во втором случае нужно запросить пароль через SMS, а затем, позвонить в контактный центр по телефону, указанному в ответном SMS-сообщении и узнать идентификатор пользователя. Полученные данные вводятся на сайте sberbank.ru в разделе СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН, после чего клиент получает доступ ко всем операциям по банковским картам. Интерфейс СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН интуитивно понятен, однако при необходимости там можно найти подробную справочную информацию о работе с системой.

Одним из главных преимуществ системы СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН является безопасность всех проводимых с ее помощью операций. Для дополнительной защиты данных клиента в СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН введены специальные одноразовые пароли. Их можно получать автоматически при проведении операций в SMS-сообщении на мобильный телефон или заранее распечатать в банкомате или платежном терминале чек, содержащий серию из 20-ти паролей.

Остается добавить, что услуга СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН является абсолютно бесплатной - нет абонентской платы и платы за подключение.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012.

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«Золотой Рог».

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