Приморцы могут носить банковский вклад в кармане

По итогам 2011 года общая сумма выпуска сберегательных сертификатов в России достигла 11 млрд 518 млн рублей. Такой инструмент наши соотечественники используют как традиционный вклад и ценную бумагу.

Одновременно анализ выпуска кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов за последние 5 лет показывает, что пиковым для данного инструмента оказался 2007 год - сертификаты были выпущены на общую сумму 22 млрд 411 млн рублей. Различие в терминологии кроется в следующих нюансах - сберегательный сертификат приобретает частное лицо, депозитные - юридическое. В нашем случае мы обсуждаем именно сберегательный сертификат.

В Приморье подобный способ сохранения финансовых средств выбрали десятки тысяч приморцев, однако доподлинно можно сказать лишь о клиентах Сбербанка. Само название сертификата оказалось внутренне присущей чертой. В ходе опроса, проведенного «ЗР», представители ряда федеральных и региональных кредитных структур, работающих в нашем крае, ответили на вопрос о возможном выпуске подобного сертификата отрицательно.

В свою очередь Анна ДОБРЫНИНА, начальник управления розничных продаж Приморского отделения №8635 ОАО «Сбербанк России» рассказала, что по сравнению с 2008 годом продажа сберегательных сертификатов увеличилась на 46%. Если за 2008 год жителям Приморья было продано 15446 сертификатов, то за текущий год уже 22618.

Продукт на российском рынке действительно молодой. И со временем получит большее распространение как минимум по следующим причинам. Во-первых, это особый вид депозита, соединяющий в себе свойства вклада и ценной бумаги. Он имеет фиксированную процентную ставку, как правило, большую, чем обычный банковский вклад, на несколько процентных пунктов. Выплата процентов осуществляется одновременно с погашением сертификата при его предъявлении. При досрочном погашении сертификата банки выплачивают проценты, установленные по вкладам до востребования.

Во-вторых, банковский сертификат можно подарить или передать другому лицу. Сертификат, выписанный на предъявителя, передается другому лицу простым вручением. Что само по себе подразумевает, что данный документ нельзя терять, иначе его восстановление произойдет только по суду. Именной сертификат передается простым оформлением цессии (уступки требования) на оборотной стороне бланка сертификата и на дополнительных листах (приложениях). Его восстановление происходит легче, кроме того, такой сертификат можно завещать. Правда, при каждом очередном истечении даты востребования средств по сертификату, требуется его переоформление, а, следовательно, и одновременное изменение завещания, т.к. меняются реквизиты депозитного сертификата.

Сберегательный сертификат используют как залог при получении кредита и передают на хранение в банк, по месту получения ссуды. Сберегательные сертификаты (в советское время эту роль выполняли аккредитивы для частных лиц) можно использовать для хранения денежных средств во время поездок. Получить средства в счет оплаты сберегательного сертификата можно во всех подразделениях банка, выдающих сертификаты и обслуживающих физических лиц. Правда, в случае досрочного погашения ценной бумаги, проценты владелец получит по ставке «до востребования» и только за фактическое количество дней хранения ценной бумаги.

Анна Добрынина поясняет, что сберегательные сертификаты Сбербанка – это ценная бумага на предъявителя, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов. Такие сертификаты не имеют номинала и могут быть выданы на любую сумму и на любое количество дней.

Кстати, наибольшим спросом среди приморцев пользовались сертификаты на 1 год и 1 день и 2 года и 1 день. Причиной тому послужили процентные ставки от 8% до 8,25%. При покупке клиентом сертификата на срок более 3 лет ставка составляет 9%.

Средняя сумма приобретаемого сертификата в Приморье за текущий год составила 50 тыс. руб. В целом, в 2012 году Сбербанк в Приморье продал сберегательных сертификатов на сумму более 1 млрд рублей.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».