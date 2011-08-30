«ИСК Евро-Полис» открыл филиал во Владивостоке

Страховая компания ООО «ИСК Евро-Полис» продолжает развитие региональной сети, открыв еще один филиал в г. Владивостоке. Это шестое структурное подразделение, открытое компанией за последний год.

Основными направлениями деятельности филиала «ИСК Евро-Полис» во Владивостоке заявлены: страхование морских рисков (судов, грузоперевозок), страхование объектов производственной деятельности морских портов Дальнего Востока, страхование имущественных интересов юридических лиц и корпоративного автотранспорта. Директором филиала назначен Алексей ЩУКИН.

Досье "ЗР"

Компания «ИСК Евро-Полис» работает на страховом рынке с 1992 г. как универсальная. В декабре 2010 г. РА «Эксперт РА» присвоило ей рентинг на уровне А (высокий уровень надежности). До прихода в «ИСК Евро-Полис» Алексей Щукин длительное время работал в ООО СК «ДАЛЬАКФЕС», где с 1994 г. по июнь 2011-го прошел путь от менеджера до заместителя генерального директора.