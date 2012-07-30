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Денег нет – плохо, деньги есть - проблемно
ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. Ситуацию на финансовом рынке Zrpress.Ru комментирует Евгений НЕМЗОРОВ, эксперт БКС Экспресс.
- Евгений, что будет с долларом, евро и рублем в свете всего негатива мировой экономики?
- Никаких драматических перемен на валютном рынке не предвещается, однако волатильность в ближайшие недели наверняка сохранится. Мы ожидаем, что пара доллар-рубль в ближайший месяц будет торговаться в пределах 32,3-33,3 руб. Одну из основных поддержек рублю окажут цены на нефть, которые с большой вероятностью останутся выше $100 за баррель. К концу года при самом негативном сценарии курс доллара может быть чуть больше 35 руб. Впрочем, наш базовый прогноз – умеренно-оптимистический – предполагает курс к концу года 32,1 рубль за доллар. Пара евро/рубль, отскочив от поддержки на 38,7 и после небольшой коррекции, которую наблюдаем на данный момент, имеет потенциал роста к 40,3. Дать долгосрочный прогноз по евро затруднительно в силу высокой доли непредсказуемости развития долгового кризиса в еврозоне, однако мы предполагаем, что курс не выйдет из коридора 38-42 рубля за евро».
- В какой валюте вы рекомендуете хранить сбережения осенью?
- Мы больше склоняемся к доллару, с евро как с проблемной валютой пока не советуем работать, если только она не нужна для каких-либо расчетов. В Пока ветер дует в «долларовые паруса». Поэтому, на мой взгляд, конец лета – начало осени лучше встречать преимущественно в американском долларе. Открытие валютного депозита до конца весны 2013 видится наиболее интересным.
- Если не секрет, какие советы по валюте вы сегодня даете своим клиентам?
- Важный совет - если вы покупаете валюту регулярно, имеет смысл делать это на бирже. ММВБ-РТС открыла широкий доступ к торгам на валютном рынке всего полгода назад. Впервые к биржевым валютным торгам были допущены не только инвесткомпании, в частности компания БКС, но и их клиенты – физические и юридические лица. На валютной бирже можно купить валюту по курсу, на основе которого формируется официальный курс Центробанка РФ. Расходы на такую конвертацию меньше 1%, в то время как банки берут комиссию до 2-3% с каждой валютообменной операции. Кроме того, этот способ гораздо безопаснее, чем покупка валюты в «обменниках».
«Золотой Рог».
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