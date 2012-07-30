www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Денег нет – плохо, деньги есть - проблемно

30 Июля 2012, 21:40 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. Ситуацию на финансовом рынке Zrpress.Ru комментирует Евгений НЕМЗОРОВ, эксперт БКС Экспресс.

- Евгений, что будет с долларом, евро и рублем в свете всего негатива мировой экономики?

- Никаких драматических перемен на валютном рынке не предвещается, однако волатильность в ближайшие недели наверняка сохранится. Мы ожидаем, что пара доллар-рубль в ближайший месяц будет торговаться в пределах 32,3-33,3 руб. Одну из основных поддержек рублю окажут цены на нефть, которые с большой вероятностью останутся выше $100 за баррель. К концу года при самом негативном сценарии курс доллара может быть чуть больше 35 руб. Впрочем, наш базовый прогноз – умеренно-оптимистический – предполагает курс к концу года 32,1 рубль за доллар. Пара евро/рубль, отскочив от поддержки на 38,7 и после небольшой коррекции, которую наблюдаем на данный момент, имеет потенциал роста к 40,3. Дать долгосрочный прогноз по евро затруднительно в силу высокой доли непредсказуемости развития долгового кризиса в еврозоне, однако мы предполагаем, что курс не выйдет из коридора 38-42 рубля за евро».

- В какой валюте вы рекомендуете хранить сбережения осенью?

- Мы больше склоняемся к доллару, с евро как с проблемной валютой пока не советуем работать, если только она не нужна для каких-либо расчетов. В Пока ветер дует в «долларовые паруса». Поэтому, на мой взгляд, конец лета – начало осени лучше встречать преимущественно в американском долларе. Открытие валютного депозита до конца весны 2013 видится наиболее интересным.

- Если не секрет, какие советы по валюте вы сегодня даете своим клиентам?

- Важный совет - если вы покупаете валюту регулярно, имеет смысл делать это на бирже. ММВБ-РТС открыла широкий доступ к торгам на валютном рынке всего полгода назад. Впервые к биржевым валютным торгам были допущены не только инвесткомпании, в частности компания БКС, но и их клиенты – физические и юридические лица. На валютной бирже можно купить валюту по курсу, на основе которого формируется официальный курс Центробанка РФ. Расходы на такую конвертацию меньше 1%, в то время как банки берут комиссию до 2-3% с каждой валютообменной операции. Кроме того, этот способ гораздо безопаснее, чем покупка валюты в «обменниках».

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru