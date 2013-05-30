Финансовое планирование: как накопить на новый автомобиль?

После долгой, изнурительной зимы наконец-то наступила весна. Для многих наших соотечественников весна – волшебное время, которое может сравниться разве что с Новым годом: время перемен, новых решений, новых задач. Для реализации целей можно составить понятную и, самое главное, грамотную стратегию – личный финансовый план.

Многие считают, что составление личного финансового плана – это долго, сложно и непонятно. Часто встречаются отговорки типа «Я никогда не планирую, так как в нашей непредсказуемой стране вообще невозможно что-то запланировать». Однако, как и в любом деле, можно начать с простого: например, составить план по реализации одной-единственной цели. Например, по самой популярной цели, встречающейся у большинства людей: «Приобретение автомобиля».

Для начала важно разобраться с целью. Недостаточно просто «захотеть новую машину». Многие всю жизнь проводят без машины (хотя о ней мечтают), только потому, что не могут определить, что именно им нужно от будущего средства передвижения. Другими словами, человек сначала мечтает об одной марке, потом о другой, третьей и так далее, но на деле не владеет даже самой простой моделью. Чтобы достичь своей цели, нужно четко определить ее параметры. В случае с автомобилем это:

Желаемый срок покупки;

Модель, характеристики, состояние, исходя из этого – необходимая сумма в текущих ценах;

Динамика изменения цены со временем (влияние инфляции);

И, конечно приоритет цели – следует понять, насколько важно купить машину именно к поставленному сроку, можно ли пожертвовать этой целью ради решения более важных задач.

Предположим, что вы решили приобрести машину стоимостью в 700 тысяч рублей через один год, приоритет цели – «обязательно».

Затем нужно определить, каким образом будут выделены ресурсы для покупки. Для того чтобы что-то приобрести, существуют только три способа:

Накопить;

Взять кредит;

Совместить накопления с займом.

Так как мы хотим достичь нашей цели через год – еще есть время на накопления. Поэтому, скорее всего, подходящим будет или первый, или третий способ – в зависимости от количества доступных ресурсов, в качестве которых могут быть рассмотрены:

Текущие сбережения;

Средства, которые высвобождаются регулярно за счет разницы между доходами и расходами;

Дополнительные ресурсы, например, имеющийся автомобиль, который планируется продать перед покупкой нового.

Для нашего примера: сумма текущих сбережений составляет 300 тысяч рублей, ежемесячная разница между доходами и расходами – около 20 тысяч рублей. В течение срока накоплений поступление дополнительных средств маловероятно.

Очевидно, что для накоплений необходимо использовать финансовые инструменты, которые будут приносить определенную доходность или хотя бы защищать ваш капитал от инфляции. Будете ли вы накапливать ваши средства на банковском депозите или же выберете более доходные инструменты – зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Эксперты БКС Премьер напоминают, что при выборе финансовых инструментов крайне важно помнить о том, что любой продукт с потенциальной доходностью (даже депозит надежного банка) несет в себе определенные риски потерь. Понятие, определяющее уровень риска, на который человек готов пойти ради получения некоторой доходности, называется инвестиционный профиль.

В нашем примере у человека оказался рациональный профиль инвестора, т.е. он готов пойти на разумный уровень риска, чтобы получить доходность в 15-17% годовых. Однако при создании инвестиционного портфеля нужно принимать во внимание и другие факторы, такие как срок инвестирования, ситуация на рынке, активность инвестора и многое другое. При нестабильной экономической ситуации, а также коротком сроке инвестирования (1 год) эксперты рекомендуют подбирать продукты с меньшим уровнем риска, даже в ущерб доходности. Поэтому в текущей ситуации инвестору рекомендуется снизить возможный уровень риска до минимума в обмен на снижение потенциальной доходности до 11-13% годовых, которые сейчас могут обеспечить банковские депозиты и некоторые надежные облигации.

Зная параметры цели, выделив ресурсы для ее достижения и предполагая, что финансовые инструменты, в которые вы вложите деньги, будут приносить вам определенную доходность, вы можете сделать предварительный анализ выполнимости вашей цели. Уже на этом этапе вы можете понять, хватит ли ваших накоплений для покупки машины – или же нужно будет совместить накопления с кредитом.

По результатам предварительных расчетов выяснили, что с учетом предполагаемой доходности в 11-13% годовых получится накопить более 600 тысяч рублей. Это чуть меньше, чем предполагаемая стоимость автомобиля, поэтому можно рассчитывать на третий вариант – совмещение накоплений с небольшим кредитом. В некоторых случаях, если размер кредита невелик, и он берется на небольшой срок, выгоднее воспользоваться не автокредитом, а «обычным» потребительским.

Итак: у нас есть цель, и есть план ее реализации. Наступает самый важный этап – выбор верных решений для инвестирования наших средств и последующая реализация нашего финансового плана. Так как вариантов для инвестирования – великое множество, на этом этапе есть большой риск сделать ошибку. Поэтому при подборе инвестиционных инструментов эксперты БКС Премьер рекомендуют обратиться к финансовому советнику, который не только поможет вам с анализом вашей цели и подбором подходящих финансовых решений, но и будет помогать вам в пересмотре и корректировке вашего финансового плана.

Чтобы обратиться к финансовому советнику, достаточно позвонить в офис БКС Премьер[1] во Владивостоке (Пр-т Красного Знамени, 23) по тел. 230-80-80 и записаться на бесплатную консультацию. Можно сделать это и через наш сайт.