Роял Кредит Банк развивает малый бизнес

Развивать бизнес без поддержки крайне трудно. Конечно, решить вопрос с финансированием можно, обратившись в банк за кредитом, однако требования и условия ссуды не всегда по силам малым предприятиям.

Чтобы помочь субъектам малого предпринимательства уверенно встать на ноги, Роял Кредит Банк разработал качественно новые кредитные продукты для предпринимателей. Именно на эту тему мы сейчас и беседуем с председателем правления ОАО «Роял Кредит Банк» Виталием ТАНЦЮРОЙ.

- Виталий Витальевич, многие предприниматели не хотят идти в банки, полагая, что их там ждут суровые сотрудники с огромным списком документов, необходимых для получения кредита. Им проще занять у знакомых или небанковских кредитных кооперативов, даже под большие проценты, но не идти в банки. Скажите, насколько просто и быстро получить кредит в Роял Кредит Банке?

- Мы с пониманием относится к условиям ведения малого бизнеса как в России в целом, так и в Приморском крае в частности. Недаром мы позиционируем себя как местный, региональный банк и знаем не понаслышке о трудностях и подводных камнях малого бизнеса. Мы предлагаем клиенту несколько вариантов получения кредита. При наличии у предприятия понятной отчетности мы кредитуем его как юридическое лицо, по самой низкой ставке. Если же у клиента проблемы с отчетностью, но деятельность ведется, сотрудники банка выезжает на место ведения бизнеса и оценивает его визуально, тем самым, убирая проблему отсутствия отчетности. А затем уже принимается решение о кредитовании. В общем, мы стараемся работать исходя из существующих запросов и нужд малого бизнеса.

- Многие клиенты сталкиваются с тем, что банки выдают кредит только при наличии залога, а зачастую небольшой компании просто нечего предложить для обеспечения кредита.

- Роял Кредит Банк может выдать до 1,5 млн рублей без обеспечения, в остальных случаях залогом может служить товар в обороте, движимое и недвижимое имущество, в том числе личное имущество или имущество третьих лиц. И, самое главное, приобретаемое имущество тоже может служить залогом - оборудование, автотранспорт, недвижимость. Кроме этого наш банк давно и плодотворно работает с Гарантийным фондом Приморского края, который поручается за предпринимателей при недостатке залогового обеспечения. Поручительство может покрывать до 70% от суммы кредита. Причем всю работу по взаимодействию с Гарантийным Фондом Роял Кредит Банк берет на себя, тем самым освобождая предпринимателей от лишних хлопот.

- А как долго будет приниматься решение о выдаче кредита?

- Сроки рассмотрения заявок до 3 рабочих дней с момента получения полного пакет документов. Такие короткие сроки объясняются просто - решение о кредитовании бизнеса принимается здесь на месте. Кстати, для экономии времени клиентов мы практикуем очень удобную схему работы с нашим банком - это экспресс-анализ бизнеса. Т. е. на основе минимального количества документов мы сразу можем принять предварительное решение о выдаче кредита. Таким образом, сразу появляется ясность в условиях и форме сотрудничества, что позволяет клиенту экономить свое время.

- Но ведь кредитование - это не единственная услуга, которую может предложить ваш банк юридическим лицам?

- Конечно! У нас выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, мы предоставляем услуги по переводу денежных средств, проводим операций с валютой, выпускаем и обслуживаем пластиковые карты, предоставляем банковские гарантии, занимаемся внешнеэкономической деятельностью.

Резюмируя вышесказанное, отмечу - с помощью Роял Кредит Банка можно увеличить действующий бизнес, обновив оборудование или приобретя новое помещение, увеличить оборот за счет кредитных средств, и многое другое. Если у Вашего бизнеса есть потенциал для развития - давайте развивать его вместе!

Адреса офисов обслуживания юридических лиц ОАО «Роял Кредит Банк»:

г. Владивосток, Народный пр-т, 20

Тел.: (423) 2-609009

г. Находка, Находкинский пр-т, 11

Тел.: (4236) 646-729

г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49

Тел.: (4234) 315-665

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