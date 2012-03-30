www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Китайская экономика может рухнуть

30 Марта 2012, 15:35 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ZRPRESS. Существенное замедление роста экономики Китая, прогнозируемое многими экспертами, может стать реальностью, об этом говорят индикаторы фондового рынка.

Как сообщили «ЗР» эксперты финансовой группы БКС, ослабление основных валют началось из-за плохих данных по экономике США, которые лишь усилили опасения мировых игроков по поводу китайской экономики. Торговая сессия среды на мировых рынках ознаменовалась серьезным снижением азиатских фондовых индексов, все по тому же, «китайскому поводу».

«Это может вызвать цепную реакцию на рынках сырья – главных источниках поступления российского бюджета и процветания», - считает руководитель учебного центра Владивостокского филиала ФГ БКС Роман Эйдис. Напомним, во вторник, 27 марта, цены на нефть опустились до $124.9, а данные по стоимости недвижимости в США разочаровали, что стало новым сигналом неустойчивости ключевого сектора американской экономики. Эксперт считает, что от этой ситуации в выигрыше остается рубль - к концу недели он имеет шансы продавить американскую валюту к новым годовым минимумам – 29,70. Он отметил, что на этой неделе рубль усилен фактором налоговых выплат российскими экспортерами и ростом «аппетитов к рискам» на мировых площадках. Кстати, по статистике, после кризиса 2008 года лишь один раз из четырех доллару удавалось показать рост в последнюю неделю марта.

«Золотой Рог».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru