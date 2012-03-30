Китайская экономика может рухнуть

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ZRPRESS. Существенное замедление роста экономики Китая, прогнозируемое многими экспертами, может стать реальностью, об этом говорят индикаторы фондового рынка.

Как сообщили «ЗР» эксперты финансовой группы БКС, ослабление основных валют началось из-за плохих данных по экономике США, которые лишь усилили опасения мировых игроков по поводу китайской экономики. Торговая сессия среды на мировых рынках ознаменовалась серьезным снижением азиатских фондовых индексов, все по тому же, «китайскому поводу».

«Это может вызвать цепную реакцию на рынках сырья – главных источниках поступления российского бюджета и процветания», - считает руководитель учебного центра Владивостокского филиала ФГ БКС Роман Эйдис. Напомним, во вторник, 27 марта, цены на нефть опустились до $124.9, а данные по стоимости недвижимости в США разочаровали, что стало новым сигналом неустойчивости ключевого сектора американской экономики. Эксперт считает, что от этой ситуации в выигрыше остается рубль - к концу недели он имеет шансы продавить американскую валюту к новым годовым минимумам – 29,70. Он отметил, что на этой неделе рубль усилен фактором налоговых выплат российскими экспортерами и ростом «аппетитов к рискам» на мировых площадках. Кстати, по статистике, после кризиса 2008 года лишь один раз из четырех доллару удавалось показать рост в последнюю неделю марта.

«Золотой Рог».