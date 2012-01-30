Земельный налог - в силе

Все ближе последняя дата уплаты земельного налога по новым ставкам. Между тем все протесты и обращения предпринимателей Владивостока тонут в нежелании властей признать: кадастровая стоимость земли придавит последний бизнес в городе.

Напомним, постановлением администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края» утверждена новая кадастровая стоимость земельных участков на территории края и Владивостокского городского округа, которая используется для налогообложения с 1 января текущего года.

О рыночной методике заезжих «землемеров» «ЗР» писал не раз – кадастровая стоимость выводилась по ценам сделок на рынке. В результате, как откровенно пояснила гордуме начальник отдела по доходам управления финансов и экономики администрации города Наталья ТИХОНОВА, по участкам, предназначенным для размещения домов индивидуальной жилой застройки, кадастровая стоимость в среднем увеличилась в 2,85 раза; по земельным участкам, находящимся в составе дачных и садоводческих объединений, - в 12,2 раза, по земельным участкам под объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта - в 4 раза. Соответственно увеличился и размер земельного налога, исчисляемого на основе кадастровой стоимости земли.

Да, признают в мэрии, рыночная стоимость земли в Приморье – одна из самых дорогих в России. Но с этим ничего не поделаешь. «Новый порядок приведет к справедливому налогообложению, - считает Наталья ЗУБОВА, заместитель главы Владивостока. - Несогласие с кадастровой оценкой территорий мэрия выразила только по садовым участкам, земле под гаражами и объектами промышленности. При этом в полномочиях муниципалитета снизить платежи либо освободить от уплаты налога определенные категории плательщиков». Уточним: в полномочиях депутатов.

Однако в августе городские депутаты – а они могут снизить коэффициент исчисления земельного налога - на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам рекомендовали Думе Владивостока принять в первом чтении проект МПА «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке», можно сказать, без изменений.

Перед этим они, конечно, рассмотрели обращения юридических лиц о возможности предоставления им налоговой льготы по земельному налогу. В Думу г. Владивостока поступили ходатайства от руководства Приморского краевого академического театра им. М. Горького, Федерации профсоюзов Приморского края, ЗАО «ВКПП», Лиги торговых предпринимателей о возможности предоставления налоговой льготы.

«Изменение кадастровой стоимости земельного участка, переданного театру в постоянное (бессрочное) пользование, привело к увеличению земельного налога в четыре раза: с 930,4 тыс. рублей до 4,08 млн рублей», - говорится в обращении художественного руководителя краевого академического театра им. М. Горького Ефима ЗВЕНЯЦКОГО. Но депутатов это не убедило. Ведь в муниципальном акте и без того предусмотрено снижение ставки земельного налога до 0,6% для спортивных организаций, объектов культуры, искусства, частных дошкольных учреждений, не финансируемых из бюджетов бюджетной системы РФ.

Но никому не хотелось говорить «нет». Депутаты затребовали от просителей дополнительную информацию, которая, возможно, будет учтена в дальнейшем при работе над проектом МПА.

По мнению председателя комитета Игоря ЧЕМЕРИСА, проект и так предусматривает снижение налогового бремени определенным категориям плательщиков. Например, для социально незащищенных слоев населения и льготников из числа Героев, полных кавалеров ордена Славы, почетных граждан, инвалидов, ветеранов войны и физических лиц, подвергшихся радиации, предусмотрено полное освобождение от уплаты земельного налога. Для пенсионеров по возрасту предусмотрено снижение базы на не облагаемый налогом минимум в 300 000 рублей, что освободит их от уплаты налога за земельный участок площадью до шести соток (600 кв.м).

А что будет с малым бизнесом города, да и с жителями многоэтажных домов Владивостока, для которых истекает мораторий на уплату земельного налога и вскоре они получат еще одну добавку к коммунальным платежам в виде квитанции по земельному налогу? Власти, похоже, не намерены идти на послабление.