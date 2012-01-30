Налоговики изменили график работы

Налоговые инспекции Владивостока ждут налогоплательщиков с 8 до 19 часов. Такой распорядок работы специалистов по приему деклараций 3 НДФЛ будет действовать с 14 марта 2011 года. Заполнить декларацию о доходах граждане смогут и по субботам с 9 до 16 часов. В апреле районные налоговые инспекции будут работать также и в воскресенье с 9 до 14 часов.