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Налоговики изменили график работы
30 Января 2012, 16:28 | Владивосток
Налоговые инспекции Владивостока ждут налогоплательщиков с 8 до 19 часов. Такой распорядок работы специалистов по приему деклараций 3 НДФЛ будет действовать с 14 марта 2011 года. Заполнить декларацию о доходах граждане смогут и по субботам с 9 до 16 часов. В апреле районные налоговые инспекции будут работать также и в воскресенье с 9 до 14 часов.
Автор: Юрий Рогов
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