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Саммит АТЭС - 2012
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Налоги идут мимо владивостокской казны

30 Января 2012, 18:13 | Владивосток

Увеличение объемов финансирования программ строительства строек саммита предполагало рост доходов в бюджет Владивостокского городского округа по налогу на доходы физических лиц. Однако пока ситуация складывается так, что далеко не все иногородние организации, задействованные в качестве подрядчиков, зарегистрировали на территории Владивостока свои обособленные подразделения, как того требует Налоговый кодекс РФ, и не платят НДФЛ в городскую казну.

Например, из 100 организаций, привлеченных к подрядным и субподрядным строительно-монтажным работам, - 43 иногородних, и только 24 имеют обособленные подразделения на территории Владивостока и уплачивают НДФЛ. Всего в 2009 г. бюджет городского округа дополнительно получил НДФЛ от участников строительства объектов саммита в объеме около 90 млн рублей, или 2,7% от общего объема налога. Еще в августе прошлого года вроде бы договорились: дирекции, которые являются федеральными государственными учреждениями, подадут списки компаний в мэрию для контроля за постановкой на налоговый учет. Подала только одна - ФГУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта".

Между тем по результатам мониторинга, проведенного администрацией города, на ряде строек саммита обозначилась проблема занижения выплаты зарплат специалистов среднего и низшего звена - в среднем она не превышает 12 тыс. руб. Тогда как, по данным Приморскстата, средняя зарплата во Владивостоке составляет около 23 тыс. руб. А недавнее уголовное дело, когда руководители двух строительных компаний просто положили себе в карман суммы, предназначенные на перечисление ЕСН и НДФЛ, подтверждает - контроль необходим. Представители дирекций согласились и вновь пообещали передавать списки подрядных и субподрядных организаций в администрацию города ежемесячно.

Юрий Рогов, "Золотой Рог".

Автор: Юрий Рогов
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