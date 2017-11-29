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Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка

29 Ноября 2017, 15:30 | Владивосток

Уполномоченные представители Банка России назначаются в коммерческие банки с активами более 50 млрд рублей, либо с суммой вкладов населения свыше 10 млрд рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Периодически в средствах массовой информации появляются сведения о назначении уполномоченного представителя Банка России в тот или иной банк. Также в ноябре 2017 года опубликована информация о назначении уполномоченных представителей в 181 российский банк на официальном сайте ведомства.

В списке регулятора указаны и два приморских банка. «Что касается Примсоцбанка, то уполномоченный представитель Банка России нам назначен еще в 2014 году. Изменения связаны лишь с тем, что в ноябре Банком России в качестве уполномоченного представителя в наш банк назначено другое должностное лицо Банка России», - прокомментировали ситуацию специалисты Примсоцбанка.

Требования согласно Закону N 86-ФЗ О Центральном Банке РФ, ст. 76, пункт 7 для назначения уполномоченных представителей Банка России в российские банки остались прежними – представители Банка России назначаются уполномоченными в банки с активами более 50 млрд рублей либо с суммой вкладов населения свыше 10 миллиардов рублей. Примсоцбанк соответствует именно второму критерию – количество депозитов физических лиц у банка значительно выше 10 млрд рублей, что является признаком доверия к банку клиентов-вкладчиков.

Автор: Яна Мальцева
Теги: Банк России  уполномоченные  Примсоцбанк 



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