Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Евро и рубль умеренно укрепляются к доллару
28 ноября, ZRPRESS. Выделение очередного транша для Греции провоцирует инвесторов на покупку риска.
В ночь с понедельника на вторник Еврогруппа наконец одобрила помощь для Греции, предварительно несколько скорректировав ее условия. Теперь Греция получит 43,7 млрд евро на бюджетное финансирование и рекапитализацию банков. Евро на этом фоне прибавляет к доллару 0,1%.
Целью программы стало сокращение долга страны до 124% ВВП к 2020 году и 110% ВВП к 2022. И уменьшить его планируется за счет снижения процентных выплат по греческим долговым обязательствам, выкупа части долга, сокращения взносов в EFSF и возвращения части прибыли по бумагам, полученной ЕЦБ.
«Пара евро/доллар продолжает торговаться в широком нисходящем канале и пытается приблизиться к его верхней части. Греческого позитива покупателям евро пока явно не хватает, чтобы закрепиться над ключевым уровнем 1,3. Впрочем, новость об одобрении очередного транша для Афин была в большей степени ожидаема, и позитивный исход участники успели заложить в стоимость евро. Поэтому эффект от новости может быть минимальным, и перед участниками вновь замаячит проблема «фискального обрыва» в США», - рассказала старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.
Эксперт отметила, что рубль прибавляет к доллару 5 копеек. Пара доллар/рубль вновь пробила 31 и достигла минимумов вчерашнего дня (30,92). Правда, как и на вчерашних торгах, рубль не сумел закрепиться ниже 31 и вновь вернулся на краткосрочную линию тренда.
«Выкуп происходит уже второй раз, что говорит о слабости покупателей российской валюты, поэтому краткосрочно есть большая вероятность роста доллара к отметке 31,2. Дефицита рублевой ликвидности при этом уже не наблюдается, и стоимость нефти (+0,2%) также не поддерживает российскую валюту», - считает Анна Баталова.
Новости тематики
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
- Горячая линия о назначении пенсий будет проведена в Приморье
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?