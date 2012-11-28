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Евро и рубль умеренно укрепляются к доллару

28 Ноября 2012, 15:23 | Владивосток

28 ноября, ZRPRESS. Выделение очередного транша для Греции провоцирует инвесторов на покупку риска.

В ночь с понедельника на вторник Еврогруппа наконец одобрила помощь для Греции, предварительно несколько скорректировав ее условия. Теперь Греция получит 43,7 млрд евро на бюджетное финансирование и рекапитализацию банков. Евро на этом фоне прибавляет к доллару 0,1%.

Целью программы стало сокращение долга страны до 124% ВВП к 2020 году и 110% ВВП к 2022. И уменьшить его планируется за счет снижения процентных выплат по греческим долговым обязательствам, выкупа части долга, сокращения взносов в EFSF и возвращения части прибыли по бумагам, полученной ЕЦБ.

«Пара евро/доллар продолжает торговаться в широком нисходящем канале и пытается приблизиться к его верхней части. Греческого позитива покупателям евро пока явно не хватает, чтобы закрепиться над ключевым уровнем 1,3. Впрочем, новость об одобрении очередного транша для Афин была в большей степени ожидаема, и позитивный исход участники успели заложить в стоимость евро. Поэтому эффект от новости может быть минимальным, и перед участниками вновь замаячит проблема «фискального обрыва» в США», - рассказала старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.

Эксперт отметила, что рубль прибавляет к доллару 5 копеек. Пара доллар/рубль вновь пробила 31 и достигла минимумов вчерашнего дня (30,92). Правда, как и на вчерашних торгах, рубль не сумел закрепиться ниже 31 и вновь вернулся на краткосрочную линию тренда.

«Выкуп происходит уже второй раз, что говорит о слабости покупателей российской валюты, поэтому краткосрочно есть большая вероятность роста доллара к отметке 31,2. Дефицита рублевой ликвидности при этом уже не наблюдается, и стоимость нефти (+0,2%) также не поддерживает российскую валюту», - считает Анна Баталова.

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