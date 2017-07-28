Школа №13 стала опорной школой для Банка России

В двух приморских школах в этом году появится новый предмет – "Основы финансовой грамотности», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Июль – время летнего отдыха для приморских мальчишек и девчонок. Все июньские активности: экзамены, практики, кружки и секции - уже позади, пора забыть о школе и бежать, сверкая пятками, на речку в деревне у бабушки, ехать с родителями к морю или отправиться в детский лагерь с увлекательной программой. В отпуск пошли и учителя, но многие из них готовы сами поучиться этим летом. В двух приморских школах в этом году появится новый предмет – «Основы финансовой грамотности», и педагоги занимаются по программе подготовки тьюторов (методистов) и переподготовки учителей по финансовой грамотности, запущенной Министерством образования и науки при активном содействии специалистов Банка России.

Год назад по инициативе Банка России был подготовлен учебно-методический комплект (УМК) «Основы финансовой грамотности», в который вошли учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя (комплект выпущен издательством «Просвещение»). УМК одобрен Минобрнауки России и рекомендован школам, где начато преподавание финансовой грамотности. С сентября этого года элективное преподавание предмета начнется в средней общеобразовательной школе № 13 г. Владивостока.

«Сегодня время требует, чтобы дети выходили во взрослую жизнь, обладая элементарными финансовыми навыками, - говорит Олеся БОТНАРЬ, заместитель директора по УВР школы №13, которая в этом году стала опорной школой для Банка России в проекте повышения финансовой грамотности. – Это так же важно, как вовремя научить ребенка читать – дальше он уже сам будет получать новые знания. Объяснив школьникам азы финансовой грамотности, мы поможем им не только не потеряться в мире финансов, но и расширим спектр их профессиональной ориентации». Олеся Юрьевна сама преподает историю и обществознание и знает, как встроить новый предмет в учебный процесс. «Элективный курс по финансовой грамотности интересен тем, что предполагает не просто уроки, а практические занятия, деловые игры, проектную деятельность. И здесь мы рассчитываем на поддержку профессионалов: специалистов Дальневосточного ГУ Банка России, Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО. Будем проводить открытые уроки, интерактивные занятия с их участием. Мы уверены, что знания по финансовой грамотности помогут ребятам более успешно справиться с заданиями в ходе итоговой аттестации по обществознанию, которые включают, в том числе, и блоки вопросов по экономике», - объясняет она.

В июне этого года руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил МАМУТА во Владивостоке встречался с преподавателями школ Приморья. Он отметил, что прививание правил грамотного финансового поведения именно со школьного возраста дает наиболее эффективные результаты, поэтому Банк России активно развивает это направление работы. «Сегодня, благодаря пилотному проекту по внедрению тематических учебных программ, ученики десятков школ из 72 регионов России уже начали знакомиться с основами финансовой грамотности. Планируется, что в дальнейшем курс будет встроен в образовательные стандарты всех уровней – соответствующее соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Банком России зафиксировано в Дорожной карте, которая была подписана в апреле 2017 года», - отметил Михаил Мамута.

К концу 2017 года число пилотных участников планируется расширить до 500 школ во всех субъектах Российской Федерации. Будет расти и количество приморских учебных заведений, где финансовая грамотность станет новым интересным и важным предметом.