Комбинированные вклады могут стать альтернативой классическим депозитам

Для тех, кого не удовлетворяет доходность по депозиту, крупные банки предлагают комбинированные вклады. Однако, как говорят специалисты, массовым этот продукт не станет - из-за невысокой финансовой грамотности населения и некоторых рисков, сопряженных с комбинированием.

Сами специалисты говорят о том, что вклад - это не инструмент для спекуляций, а надежное средство защиты сбережений от роста потребительских цен. Для получения более весомого дохода без дополнительных инструментов не обойтись, поэтому банки предлагают комбинированные вклады - сочетание повышенной ставки по депозиту (как правило, краткосрочному) с одним из инвестиционных инструментов. Как правило, в комбинированных продуктах в качестве «инвестиционного инструмента» выступают паевые инвестиционные фонды (ПИФы) или обезличенные металлические счета (ОМС), рассказал начальник отдела продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин КИРПИЧЕВ.

«Депозит может быть составной частью финансового портфеля, при этом другую часть портфеля возможно разместить в финансовых инструментах с большей потенциальной доходностью (например, ОМС, ПИФы, ценные бумаги) - в зависимости от того уровня риска, на который готов пойти человек. В таком случае депозит в портфеле будет играть роль надежного инструмента, своеобразной «подушки безопасности», одновременно обладающей достаточно высокой ликвидностью», - объяснила главный финансовый консультант ВТБ24 в Приморье Елена МИЛЛЕР.

Уровень риска клиент, как правило, определяет сам или консультируется с менеджером банка. Клиенту, желающему открыть комбинированный вклад, не обязательно быть профессиональным трейдером, разбираться в принципах работы биржи и т. д. «Достаточно оценить доходность того или иного фонда за последние 3-6 месяцев и довериться консультации менеджера банка, который проконсультирует клиента относительно рискованности и доходности тех или иных портфелей акций. При этом не будем забывать, что деньги на депозиты страхуются Агентством страхования вкладов на общих основаниях», - отметил региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН.

Предложения комбинированных вкладов в разных банках, как правило, похожи. Различие (впрочем, небольшое) может быть в процентных ставках депозита и спектра комбинаций. Так, например, ВТБ24 предлагает клиентам достаточно широкую линейку банковских вкладов с разнообразными условиями. Фиксированных комбинаций инвестиционных инструментов банк не предлагает, предоставляя клиенту самостоятельно выбрать способ диверсификации своих сбережений. Райффайзенбанк делает акцент на паевые фонды.

А Сбербанк предлагает три вида комплексных продуктов: «Депозит + ПИФ», «Депозит + ПИФ + ОМС» и «Депозит + Страхование». Последнее предложение, кстати, классической комбинацией не является и в какой-то степени относится к категории редкого продукта.

«В рамках этого комплексного продукта предлагается два вида страхования - «Инвестиционное страхование жизни» (ИСЖ) и «Накопительное страхование жизни», - объяснила Зоя ИЛЬИНА, и.о. заместителя начальника отдела развития, контроля и координации в сети ВСП Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». - ИСЖ - это коробочное решение, состоящее из страхования жизни с инвестиционной составляющей. Накопительное страхование жизни - это программа страхования и здоровья с возможностью накопления финансового капитала и получения гарантированного дохода по окончании программы».

Что же касается более «стандартизированных» комбинированных предложений, то здесь доходность второй инвестиционной части вклада во всех банках одинакова и зависит от ситуации на рынках. Если предпочтение отдано ПИФам, то здесь необходимо отслеживать изменения на фондовом рынке.

«Если линейка паевых фондов широкая, то вкладчик может сделать ставку не только на акции или облигации российских компаний, но и, к примеру, на зарубежные финансовые рынки (США, Азия, Европа). Также принципиальна возможность выбора между акциями и облигациями. Облигации в настоящее время показывают доходность в среднем на 2-3% выше ставок по депозитам (на годовом интервале), рынок акций намного более волатилен, и в перспективе может показать как очень высокую доходность - от 20% годовых и выше, так и отрицательную», - отметил Константин Кирпичев.

В случае с ОМС судьба инвестируемых в них денег зависит от поведения того металла, в обезличенный счет которого вложился клиент. «Доходность инвестиций в ОМС напрямую зависит от текущих мировых цен на драгоценные металлы. Цены могут как расти, так и падать, соответственно, можно как получить высокую доходность от денежного вложения, так и потерять часть денежных средств, но в долгосрочной перспективе вложения в ОМС выгодны, - рассказала Елена Миллер. - Средняя доходность от вложений в драгоценные металлы за последние 5 лет составила 40% годовых. Таким образом, инструмент ОМС стоит рассматривать как способ долгосрочных инвестиций. И оптимальной стратегией инвестирования должна быть покупка по низкой цене, а выход по высокой».

Популярность комбинированных вкладов оценивается неоднозначно: с одной стороны, продукт массовым быть не может из-за элементарного непонимания многими клиентами механизмов получения «повышенного дохода». Из чего, соответственно, вытекает некоторое недоверие. В то же время «продвинутые» клиенты уже давно и активно используют данные комбинации.

«Популярность таких продуктов высока среди клиентов, обладающих высоким уровнем финансовой грамотности и предпочитающих риск в обмен на более высокую доходность по сбережениям, - говорит Сергей Белавин. - Однако они никогда не станут массовыми, так как большинство вкладчиков обращаются в банк именно за гарантированной доходностью и сохранностью своих сбережений. А вложения в ПИФ все-таки не могут гарантировать ни того, ни другого».

Вклады рассматривают, прежде всего, консервативные инвесторы, отметила Елена Миллер. А комбинированный продукт позволяет распределить накопления между несколькими инструментами.

Узкая аудитория предполагаемых клиентов диктует и неширокий выбор банка, в котором предлагаются комбинации из депозита и инвестиций. В основном комбинированные вклады предлагают крупные федеральные банки, в то время как региональным это просто невыгодно.

Подобные предложения выгодны банку прежде всего тем, что они позволяют удержать или привлечь средства более рискованных клиентов по сравнению с традиционными вкладчиками. «Вместе с тем, с другой стороны, любой частный инвестор может самостоятельно создать для себя такой структурный продукт, состоящий из банковского вклада (порядка 90% средств) и покупки потенциально более доходного инвестиционного инструмента на оставшиеся около 10% средств», - резюмирует аналитик ВТБ24 Станислав КЛЕЩЕВ.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.