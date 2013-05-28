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ВТБ24: Год кредитных марафонов

28 Мая 2013, 18:44 | Владивосток

О тенденциях и перспективах развития рынка розничных банковских услуг в Приморье и в России в целом рассказали журналистам специалисты ВТБ24. Кроме того, в ходе общения с прессой банкиры опровергли разговоры о том, что ипотека в крае «встала», и посоветовали населению задуматься о долгосрочных инвестициях.

Управляющий региональным офисом ВТБ24 в Приморье Александр ВЯЛКОВ отметил, что доля России в мировом ВВП составляет 2,7%. Это, по его словам, достаточно значимая цифра. Активы российской банковской системы по состоянию на 1 января 2012 года превысили сумму 49 трлн рублей. Пассивы показали еще более значимый рост - на 10,5% по сравнению с 2011 годом, что говорит о повышении популярности банковских депозитов среди населения.

«В 2012 году выдача кредитов банками страны увеличилась на 39,4%, - отметил в своем выступлении Александр Вялков. - В связи с этим в последнее время немало поднималась экспертами проблема просроченной задолженности по кредитам. Но, если проанализировать 2012 год, доля просроченной задолженности по заемным средствам физических лиц снизилась с 5,24% до 4%. То есть статистика говорит, наоборот, о снижении просрочки по кредитам».

Вместе с тем специалистами ВТБ24 было отмечено, что стремительными темпами растет и рынок кредитных карт, соответственно, и их портфель. Если верить статистике, на российском рынке сейчас около 660 млн. кредитных карт, а их среднестатистический прирост за квартал (по данным за 2012 год) составляет порядка 18%. «Кредитный марафон», согласно прогнозам специалистов, обещает не ослабевать и в текущем 2013 году.

Еще одна тенденция 2012 года - неизменно высокий спрос приморцев на ипотеку. За 4 месяца 2013 года ВТБ24 в Приморском крае выдал 768 ипотечных кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей, что на 209% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ЦБ РФ на 1 апреля 2013 года доля рынка ВТБ24 в новых выдачах ипотеки в Приморском крае достигла почти 35%. Это означает, что каждый третий ипотечный кредит выдается банком ВТБ24. Также одной из главных ипотечных тенденций 2013 года становится повышенный интерес приморцев к строящемуся жилью.

«Следуя тенденции прошлого года, жители Приморского края чаще обращаются в банк за ипотекой на улучшение жилищных условий, а не приобретение первого жилья, - отметила управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в Приморском крае Людмила УЛАНОВА. - При этом активно используется материнский капитал и средства государственных субсидий. Жители Приморья по-прежнему инвестируют денежные средства, приобретая недвижимость в центральной части России. Набирает обороты военная ипотека, по которой с начала нынешнего года в банке была увеличена максимально возможная сумма до 2,35 млн рублей».

Также специалистами было отмечено, что жители Приморья по-прежнему продолжают сберегать свои средства, отдавая предпочтение депозитам. По итогам 2012 года объем привлеченных средств в Приморском крае превысил 10,9 млрд рублей, увеличившись за год на 950 млн, из них основную долю (71%) в структуре пассивов занимают срочные вклады. Однако классические депозиты не всегда могут удовлетворить потребности клиентов банка в инвестировании. Поэтому ВТБ24 предлагает жителям Приморья весь спектр инвестиционных услуг, включая работу на фондовых и валютных рынках, доверительное управление, обезличенные металлические счета и ПИФы.

Финансовые рынки на данный момент переживают не самые стабильные времена. По мнению экспертов ВТБ24, подобная ситуация - лучшее время для формирования инвестиционного портфеля. «Опыт предыдущих лет показывает, что самые высокодоходные портфели формируются на волне высокой волатильности и неопределенности. Такая ситуация является хорошей стратегической возможностью для формирования длинных позиций, реализации тактики «купил и держи», - объясняет руководитель группы продаж инвестиционных продуктов ВТБ24 в Приморье Дарья ЕРМОЛЕНКО, - при этом нельзя забывать о диверсификации. Самым правильным с точки зрения инвестирования будет сбалансированный портфель, где будут присутствовать депозиты, акции и паевые фонды акций, валюта и ОМС».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: ипотека  инвестиции  финансы  ВТБ24  деньги  кредитование  банки 



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