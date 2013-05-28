Банки должны управлять своими рисками

Региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей Белавин о долларе, кредитах

и перспективах банка

Росбанк на Дальнем Востоке в 2012 году продемонстрировал достаточно стабильный, уверенный рост по всем основным показателям. Начало 2013 года от данной тенденции не отстает. Региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН ответил на вопросы «ЗР».

- Сергей Юрьевич, как вы оцениваете основные показатели деятельности Дальневосточного филиала Росбанка за первый квартал текущего года? Насколько отличаются показатели от тенденций предыдущего года?

- Показатели банка в 2012 году и в первом квартале 2013 года демонстрировали хорошую динамику роста. Депозитный портфель вырос на 25%, кредитный - на 21%. Росбанк является крупнейшим зарубежным активом группы Societe Generale, которая, в свою очередь, видит в российском рынке большой потенциал и выражает всеобъемлющую поддержку нашему развитию. У группы давняя история в России. До революции 1917 года Societe Generale владела Русско-Азиатским банком, который был крупнейшим коммерческим банком Российской Империи. Активы этого банка достигали 70% активов материнской группы Societe Generale. Мы надеемся, что Росбанк будет и дальше активно развиваться, конечно же синхронно с развитием экономики России, и будет занимать достойное место на банковском рынке.

- В прошлом году в целом по стране и по Приморью в частности довольно внушительный рост показала ипотека. Какое место в линейке Росбанка отводится этому продукту?

- Ипотека - наш стратегический продукт, поскольку устанавливает долгосрочные отношения клиента с банком, дает возможность работать с клиентом и по другим продуктам. Кроме того, ипотека является своеобразным дисциплинирующим фактором как для банка, так и для клиента. Именно этот продукт на протяжении последних нескольких лет показывает уверенный рост. Доля ипотеки в кредитном портфеле Росбанка составляет 14%.

- Эксперты и аналитики буквально ежедневно говорят о катастрофической закредитованности населения, и как следствие - о росте просрочек по кредитам. Между тем население продолжает активно брать кредиты. Не сыграет ли эта тенденция «злую шутку» с экономикой страны?

- Я солидарен с теми, кто говорит о том, что допускать излишнюю «закредитованность» населения, а также предприятий нельзя. Но в то же время в каждом крупном банке, в том числе и в нашем, существует очень серьезная стратегия управления рисками. Мы, например, не гонимся за стремительным ростом кредитного портфеля, понимая, что каждый приходящий в банк человек должен пройти соответствующую проверку службами авторизации.

Каждый банк по-своему определяет стратегию на рынке в части кредитования, и некоторые, возможно, стремятся посредством сверхвысоких процентов нарастить портфель. Следствием этих действий, как правило, является большая доля просрочки, да и сами финансовые организации, не управляющие своими рисками, долго на рынке не продержатся.

- С начала года пронеслось немало известий о массовом закрытии индивидуальных предпринимателей, о кризисе в сфере малого бизнеса. Наблюдаете ли вы какой-либо отток клиентов сегмента «малый бизнес»?

- Мы не видим на рынке корпоративного обслуживания признаков кризиса или рецессии. У нас стабильно выполняются все показатели работы как с крупными корпоративными заемщиками, так и с небольшими компаниями. Среди наших клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, включая сегмент предпринимателей, каких-либо серьезных проблем мы не наблюдаем.

Но при этом мы должны понимать, что количество малого бизнеса в России непропорционально мало к размеру российского ВВП и страны в целом. Малый и средний бизнес требует и государственной поддержки, и льгот со стороны финансовых структур, в том числе со стороны банков. Поэтому наша задача состоит не в том, чтобы уменьшать и без того небольшое число предпринимателей, а помогать им планомерно расти и развиваться. Если на государственном уровне принимаются определенные сдерживающие меры или дополнительные обременения, они негативно отражаются на бизнесе, и это очевидно.

- В последнее время нередко обсуждается вопрос об ограничении хождения доллара на территории России. Как это может сказаться на финансовом секторе?

- Я думаю, что это просто громко анонсированная частная инициатива. Не стоит принимать такие слухи всерьез. В 90-е годы доллар у нас был фактически второй валютой в стране. Мы могли, условно говоря, за наличный доллар в ларьке купить булку хлеба и банку тушенки. В то время была гиперинфляция, рубль был очень нестабильной валютой и практически потерял свои основные свойства в качестве национальной валюты.

В настоящий момент курс рубля достаточно стабилен, поддерживается нашим экспортно-импортным балансом. Кроме того, подавляющее большинство расчетов и платежей в стране производится в рублях. Доллар же используется в основном как средство накопления. Таким образом, сейчас просто нет смысла запрещать хождение доллара. Более того, слухи о том, что экономика США вскоре рухнет, сильно преувеличены. Это очень мощная экономика, диверсифицированная, способная на разных этапах развития к регенерации, к изменению внутренних параметров. Поэтому причин для паники нет.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.