Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банки должны управлять своими рисками
Региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей Белавин о долларе, кредитах
и перспективах банка
Росбанк на Дальнем Востоке в 2012 году продемонстрировал достаточно стабильный, уверенный рост по всем основным показателям. Начало 2013 года от данной тенденции не отстает. Региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН ответил на вопросы «ЗР».
- Сергей Юрьевич, как вы оцениваете основные показатели деятельности Дальневосточного филиала Росбанка за первый квартал текущего года? Насколько отличаются показатели от тенденций предыдущего года?
- Показатели банка в 2012 году и в первом квартале 2013 года демонстрировали хорошую динамику роста. Депозитный портфель вырос на 25%, кредитный - на 21%. Росбанк является крупнейшим зарубежным активом группы Societe Generale, которая, в свою очередь, видит в российском рынке большой потенциал и выражает всеобъемлющую поддержку нашему развитию. У группы давняя история в России. До революции 1917 года Societe Generale владела Русско-Азиатским банком, который был крупнейшим коммерческим банком Российской Империи. Активы этого банка достигали 70% активов материнской группы Societe Generale. Мы надеемся, что Росбанк будет и дальше активно развиваться, конечно же синхронно с развитием экономики России, и будет занимать достойное место на банковском рынке.
- В прошлом году в целом по стране и по Приморью в частности довольно внушительный рост показала ипотека. Какое место в линейке Росбанка отводится этому продукту?
- Ипотека - наш стратегический продукт, поскольку устанавливает долгосрочные отношения клиента с банком, дает возможность работать с клиентом и по другим продуктам. Кроме того, ипотека является своеобразным дисциплинирующим фактором как для банка, так и для клиента. Именно этот продукт на протяжении последних нескольких лет показывает уверенный рост. Доля ипотеки в кредитном портфеле Росбанка составляет 14%.
- Эксперты и аналитики буквально ежедневно говорят о катастрофической закредитованности населения, и как следствие - о росте просрочек по кредитам. Между тем население продолжает активно брать кредиты. Не сыграет ли эта тенденция «злую шутку» с экономикой страны?
- Я солидарен с теми, кто говорит о том, что допускать излишнюю «закредитованность» населения, а также предприятий нельзя. Но в то же время в каждом крупном банке, в том числе и в нашем, существует очень серьезная стратегия управления рисками. Мы, например, не гонимся за стремительным ростом кредитного портфеля, понимая, что каждый приходящий в банк человек должен пройти соответствующую проверку службами авторизации.
Каждый банк по-своему определяет стратегию на рынке в части кредитования, и некоторые, возможно, стремятся посредством сверхвысоких процентов нарастить портфель. Следствием этих действий, как правило, является большая доля просрочки, да и сами финансовые организации, не управляющие своими рисками, долго на рынке не продержатся.
- С начала года пронеслось немало известий о массовом закрытии индивидуальных предпринимателей, о кризисе в сфере малого бизнеса. Наблюдаете ли вы какой-либо отток клиентов сегмента «малый бизнес»?
- Мы не видим на рынке корпоративного обслуживания признаков кризиса или рецессии. У нас стабильно выполняются все показатели работы как с крупными корпоративными заемщиками, так и с небольшими компаниями. Среди наших клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, включая сегмент предпринимателей, каких-либо серьезных проблем мы не наблюдаем.
Но при этом мы должны понимать, что количество малого бизнеса в России непропорционально мало к размеру российского ВВП и страны в целом. Малый и средний бизнес требует и государственной поддержки, и льгот со стороны финансовых структур, в том числе со стороны банков. Поэтому наша задача состоит не в том, чтобы уменьшать и без того небольшое число предпринимателей, а помогать им планомерно расти и развиваться. Если на государственном уровне принимаются определенные сдерживающие меры или дополнительные обременения, они негативно отражаются на бизнесе, и это очевидно.
- В последнее время нередко обсуждается вопрос об ограничении хождения доллара на территории России. Как это может сказаться на финансовом секторе?
- Я думаю, что это просто громко анонсированная частная инициатива. Не стоит принимать такие слухи всерьез. В 90-е годы доллар у нас был фактически второй валютой в стране. Мы могли, условно говоря, за наличный доллар в ларьке купить булку хлеба и банку тушенки. В то время была гиперинфляция, рубль был очень нестабильной валютой и практически потерял свои основные свойства в качестве национальной валюты.
В настоящий момент курс рубля достаточно стабилен, поддерживается нашим экспортно-импортным балансом. Кроме того, подавляющее большинство расчетов и платежей в стране производится в рублях. Доллар же используется в основном как средство накопления. Таким образом, сейчас просто нет смысла запрещать хождение доллара. Более того, слухи о том, что экономика США вскоре рухнет, сильно преувеличены. Это очень мощная экономика, диверсифицированная, способная на разных этапах развития к регенерации, к изменению внутренних параметров. Поэтому причин для паники нет.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
- Банки приостановили прием вкладов
- Для оформления кредита сделай селфи
- Достраивать многострадальные "Хаятты" во Владивостоке вызвались Арабские Эмираты и сербы
- Во Владивостоке дети делали поделки из настоящих денег
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Альфа-банк провел бизнес-треннинг для своих клиентов во Владивостоке
- Банкиры во Владивостоке открывают свои закрома
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин