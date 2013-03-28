www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Рубль снижается к доллару на 2 копейки

28 Марта 2013, 08:49 | Владивосток

 

Евро также дешевеет.

Рубль и евро снова под давлением по отношению к американскому доллару. Основным драйвером данного движения является сила американской экономики, которую можно наблюдать благодаря вчерашним данным по товарам длительного пользования, которые продемонстрировали рост на 5,7% в феврале. Дополнительное давление на рисковые валюты оказывает снижение доверия к еврозоне, как последствие разрешения кипрского вопроса. Подробнее в аналитике от Владивостокского филиала БКС Премьер:

На российскую валюту сегодня оказывают влияние противоборствующие факторы. С одной стороны на рубль давит снижение нефтяных котировок более чем на 0,2%. С другой стороны дополнительный спрос на рубли по-прежнему формирует налоговый период, который впрочем, в скором времени уже закончится. При этом в текущий момент продолжается пусть небольшой, но отток иностранного капитала из России, спровоцированный тесным сотрудничеством страны с Кипром. Данный момент естественно является негативным и оказывает дополнительное давление на рубль. В дальнейшем ситуация продолжает выглядеть не очень благоприятной для российской валюты. Пробой 30,9 может уже в очень скором времени привести данную пару к 31,1. Катализатором данного пробоя станет продолжающийся отток иностранного капитала из страны, а также окончание налогового периода, которое произойдет уже в эту пятницу.

Сопротивления: 31,1 / 31,5 /31,8
Поддержки: 30,8/ 30,6/ 30,35

График

Евро теряет к доллару 0,2%. При этом европейская валюта сегодня вновь обновила минимумы и подобралась к серьезной поддержке в виде нисходящей трендовой линии. Поэтому на некоторое время падение вполне может приостановиться. Впрочем, для укрепления евро предпосылок пока также нет. Статистика по Европе по-прежнему не улучшается, чему свидетельствуют и сегодняшние данные по ВВП Франции за четвертый квартал. Данный показатель достиг падения в 0,3%, но вышел на вполне ожидаемом уровне.

Сопротивления: 1,3/1,31/ 1,315
Поддержки: 1,28/ 1,27/ 1,26

График

Драйвером для движений евро и рубля к доллару сегодня станет статистика из Европы и США.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: БКС Премьер  валюта 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru