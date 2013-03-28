Рубль снижается к доллару на 2 копейки

Евро также дешевеет.

Рубль и евро снова под давлением по отношению к американскому доллару. Основным драйвером данного движения является сила американской экономики, которую можно наблюдать благодаря вчерашним данным по товарам длительного пользования, которые продемонстрировали рост на 5,7% в феврале. Дополнительное давление на рисковые валюты оказывает снижение доверия к еврозоне, как последствие разрешения кипрского вопроса. Подробнее в аналитике от Владивостокского филиала БКС Премьер:

На российскую валюту сегодня оказывают влияние противоборствующие факторы. С одной стороны на рубль давит снижение нефтяных котировок более чем на 0,2%. С другой стороны дополнительный спрос на рубли по-прежнему формирует налоговый период, который впрочем, в скором времени уже закончится. При этом в текущий момент продолжается пусть небольшой, но отток иностранного капитала из России, спровоцированный тесным сотрудничеством страны с Кипром. Данный момент естественно является негативным и оказывает дополнительное давление на рубль. В дальнейшем ситуация продолжает выглядеть не очень благоприятной для российской валюты. Пробой 30,9 может уже в очень скором времени привести данную пару к 31,1. Катализатором данного пробоя станет продолжающийся отток иностранного капитала из страны, а также окончание налогового периода, которое произойдет уже в эту пятницу.

Сопротивления: 31,1 / 31,5 /31,8

Поддержки: 30,8/ 30,6/ 30,35

График

Евро теряет к доллару 0,2%. При этом европейская валюта сегодня вновь обновила минимумы и подобралась к серьезной поддержке в виде нисходящей трендовой линии. Поэтому на некоторое время падение вполне может приостановиться. Впрочем, для укрепления евро предпосылок пока также нет. Статистика по Европе по-прежнему не улучшается, чему свидетельствуют и сегодняшние данные по ВВП Франции за четвертый квартал. Данный показатель достиг падения в 0,3%, но вышел на вполне ожидаемом уровне.

Сопротивления: 1,3/1,31/ 1,315

Поддержки: 1,28/ 1,27/ 1,26

График

Драйвером для движений евро и рубля к доллару сегодня станет статистика из Европы и США.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.