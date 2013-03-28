Акции на мировых фондовых рынках падают в цене

Российский рынок теряет по индексу ММВБ более 0,3%.

Российский рынок продолжает выглядеть крайне слабо и теряет по индексу ММВБ более 0,3%. При этом сегодня российские акции не одиноки в своей негативной динамике. Европейские индексы теряют более 0,5%, а фьючерс на S&P500 падает на 0,4%. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Тем временем сегодняшний день не очень богат на важные события и участники реагируют в том числе и на американскую статистику, которая вышла накануне. Таким образом, заказы на товары длительного пользования за февраль(5,7%), как и рост цен на недвижимость (8,1%) вышли много лучше ожиданий. Впрочем, положительный эффект сгладило потребительское доверие за март (59,7), которое вышло в крайне негативном свете.

Сегодняшняя статистика пока выходит преимущественно нейтральной и практически не влияет на фондовые площадки. ВВП за 4 квартал во Франции и Великобритании хоть и потеряли по 0,3%, но вышли на вполне ожидаемых уровнях.

Негативных ноток добавляет еще и ситуация с Кипром. Казалось бы, стране удалось избежать дефолта, но доверие к еврозоне в связи со столь жесткими мерами определенно подорвано.

Таким образом, внешний фон пока достаточно мрачен и когда наступит кардинальное улучшение для российских площадок все еще не ясно.

Корпоративные события

Банк Возрождение сегодня в лидерах падения и теряет 1,8% на фоне публикации отчетности по МСФО. Чистая прибыль банка увеличилась в 1,5 раза – до 77 млн долларов, но видимо не устроила инвесторов. Отчетность по МСФО предоставила также и М.Видео - прибыль в 2012 году выросла на 23% и составила 4 млрд рублей.

В лидерах падения ТГК-1 (-3,9%), Северсталь (-3%) и ОГК-5 (-2,8%). В лидерах роста Акрон (+1,9%), Татнефть (+1,2%) и Ростелеком (+1%).

В ДЕТАЛЯХ

Позитивные факторы:

1. Заказы на товары длительного пользования в США.

Негативные факторы:

1. Негативные последствия предпринятых в Кипре мер.

2. Потребительское доверие в США.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.