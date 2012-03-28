Управление личными финансами: как не потерять, а приумножить?

Ни для кого не секрет, что сейчас мировая экономика крайне нестабильна. Каждый день мы слышим сообщения о том, что котировки акций, золота, валют то снижаются, то снова растут.

И очень часто мы даже не успеваем заметить, как наши сбережения обесцениваются - из-за инфляции, изменения валютных курсов и многих других факторов. Между тем есть люди, кто изо дня в день используют рыночные колебания для приумножения своего капитала, и их становится в нашей стране все больше.

В интервью «ЗР» руководитель Владивостокского филиала ООО «Компания БКС» Алексей ИСАКОВ рассказал о том, как можно самостоятельно эффективно управлять своим капиталом.

- Алексей, что нужно для того, чтобы иметь возможность самому управлять своими деньгами?

- На самом деле все, что вам нужно - это компьютер с выходом в Интернет и надежный партнер, который предоставит доступ к максимально широкому набору финансовых инструментов. Все остальное - это дело техники. Вы открываете счет (для этого нужно всего один раз посетить офис, дальнейшее взаимодействие с брокером происходит полностью дистанционно), устанавливаете специальную программу и получаете возможность заключать сделки - покупать и продавать акции, облигации, контракты на валюту, золото, нефть и другие активы. То есть в вашем распоряжении будут широкие возможности финансового рынка.

- А каким образом можно использовать эти инструменты?

- Вариантов бесконечно много. В этом и заключается одно из самых больших преимуществ самостоятельного управления активами. К примеру, по сравнению с ПИФами, которые очень жестко регулируются и зачастую не имеют возможности использовать снижения рынка для извлечения прибыли, вы можете заключать сделки, рассчитывая не только на рост, но и на снижение курса акций. То есть даже если фондовые индексы падают, для вас, в отличие от тех, кто просто купил паи ПИФов, это может быть хорошим моментом для получения прибыли. Кроме того, ООО «Компания БКС» может предоставить «плечо» - то есть покупать акции не только на свои, но и на привлеченные средства, получив тем самым возможность увеличить прибыль от роста котировок.

Также стоит отметить, что вы можете создавать различные комбинации инвестиционных инструментов в зависимости от ваших личных требований к соотношению риска и доходности. К примеру, если вы консервативный инвестор и привыкли использовать, в том числе, банковские депозиты, хорошей альтернативой для вас могут стать государственные и корпоративные облигации. Это сопоставимый с депозитом по соотношению риск/доходность инвестиционный инструмент, но у него есть очень большой плюс - в ряде случаев при досрочном погашении депозита, вы можете потерять большую часть доходности, а в случае с досрочной продажей облигаций - вы получаете весь накопленный процент.

- Но ведь, согласитесь, очень сложно с ходу разобраться во всех этих терминах и технологиях Интернет-торговли?

- Да, конечно, и мы это прекрасно понимаем. Именно поэтому особое внимание мы уделяем работе с начинающими инвесторами. Наши клиенты каждый день получают подробные аналитические материалы, которые помогают принимать правильные инвестиционные решения. Те, кто хотят совершать операции более активно, но пока не обладают необходимым опытом, могут использовать сервис БКС-Эксперт и получать предельно чёткие торговые рекомендации от профессиональных экспертов, когда покупать, а когда продавать акции в режиме реального времени в виде SMS, E-mail, или в торговую программу. К примеру, портфель «Умеренный» в 2011 году показал прирост в размере 30,30%, в то время как индекс ММВБ за этот же период снизился на 16,93%*.

Кроме того, для клиентов, которые хотят получить теоретическую базу и практические навыки работы на фондовом рынке, специально создан НОУ «Учебный центр БКС». В общем, с БКС Брокер проблем с началом работы у наших клиентов не возникает.

- А какие условия вы предлагаете? Почему стоит выбрать в качестве партнера именно вашу компанию?

- БКС Брокер - это один из лидеров российского фондового рынка. Мы уже более 16 лет предоставляем нашим клиентам широкий спектр услуг на финансовых рынках. Офисы компании расположены более чем в 50 городах России. Во Владивостоке мы ждем Вас по адресу: пр-т Красного знамени, 23 и готовы ответить на все вопросы по тел. : (423) 230-80-80.

Кстати, специально для начинающих инвесторов мы разработали тариф БКС Старт, который позволяет ознакомиться со всеми преимуществами работы на фондовом рынке по специальным ценам.** С ним Вам могут быть также доступны торговые рекомендации управляющих БКС Эксперт, просмотр хода торгов на западных рынках, (ведущие зарубежные индексы DJ,S&P500,FTSE, DAX), подача голосовых поручений и многое другое.**

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».

* Доходность виртуального портфеля «БКС-Эксперт», смоделированная экспертами как результат незамедлительного следования рекомендациям по данным торгов на ММВБ за период с 1.01.2011 по 31.12.2011 гг. Клиент дополнительно несет расходы согласно Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и приложению №11 к нему (. Результат инвестирования в прошлом не определяет результат в будущем. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за результаты деятельности по данным рекомендациям.

** Условия тарифа доступны на http://www.bcs.ru/broker/products/regulations.asp , в офисах ООО «Компания БКС».

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