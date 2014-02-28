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Жители Владивостока, сдающие свое жилье в наём, обязаны своевременно уплатить налог с полученного за год дохода
Во Владивостоке продолжает набирать ход очередная декларационная кампания. Налоговые инспекции Приморского края ведут активную информационную работу по привлечению граждан, получивших в 2013 году доходы, к сдаче налоговых деклараций. Особое внимание налоговые органы края уделяют категории физических лиц, сдающих жилье в аренду, ведь большинство из них попросту не знают о своих законодательно закрепленных обязанностях.
Так, доходы, получаемые от сдачи жилого помещения в аренду, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Кроме того, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации граждане, сдающие жилые или нежилые помещения в аренду, обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства в срок, не позднее 30 апреля. А уплатить налог необходимо не позднее 15 июля 2014 года.
На сайте ФНС России – www.nalog.ru на главной странице в разделе «Физические лица» размещена информация, посвященная декларированию доходов – «Брошюры», «Программное обеспечение», «Формы налоговых деклараций» и много другой полезной информации. Там же можно бесплатно скачать компьютерную программу, с помощью которой налогоплательщик легко заполнит налоговую декларацию. А в случае отсутствия возможности выхода в Интернет жители города могут лично обратиться в налоговую инспекцию за консультацией к специалистам, которые ответят на все вопросы, а при необходимости помогут в заполнении декларации.
В адрес УФНС России по Приморского края продолжают поступать письма от бдительных граждан, в которых сообщается информация о проживании посторонних лиц в квартирах, которые этим лицам не принадлежат. Тем самым горожане выражают обеспокоенность как по поводу личной безопасности, так и по поводу безопасности окружающих их людей.
В связи с этим сотрудники налоговой службы Приморья призывают граждан, осуществляющих сдачу в аренду жилых помещений, заключать договоры аренды в письменной форме и в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Преимущества легальных имущественных отношений неоспоримы:
∙ Законность. Регистрируя сделку аренды в налоговых органах и оформляя документы официально, Вы соблюдаете российское законодательство.
∙ Безопасность. Сдавая квартиру легально, вы защищаете себя как арендодателя от имущественного ущерба, нанесённого арендатором, использования собственности для субаренды, подделки документов мошенниками.
∙ Защита прав жителей. Регистрация сделок аренды в налоговых органах защищает всех жителей от переплаты по услугам ЖКХ за людей, проживающих в доме.
Несвоевременное представление декларации влечет взыскание штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога, но не менее 1 000 рублей. Поэтому налоговые органы края рекомендуют гражданам не дожидаться крайнего срока подачи декларации, а исполнить свою обязанность заблаговременно.
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