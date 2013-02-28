www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,33%

28 Февраля 2013, 13:09 | Владивосток

Текущее значение составляет 153 330.

После возврата к 156400 падение возобновилось. Фьючерс на индекс РТС покатился дальше вниз, обновив предыдущий минимум февраля и пробив поддержку на 154000. На новых продажах RIH3 добрался до нижней границы нисходящего канала в районе 153000 и даже пробил ее, откатившись еще ниже к 152000. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

После этого снижения к вечеру от 152000 игроки смогли организовать небольшой отскок вверх, и фьючерс вернулся в границы нисходящего канала. Все это в итоге закончилось ложным пробоем, но для фьючерса это привычное дело. Сегодня отскок какое-то время может быть продолжен, игроки вернут цену к пробитому накануне уровню на 154000.

Но затем может пройти новая волна продаж с заходом на уровни 150000-151000. Этим снижением на 150000 будет отыграна половина последней среднесрочной волны роста с минимумов середины ноября, когда фьючерс вырос от 136000 до 164000.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent на уровне $112,7 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 154000, 156400, 157500
Ближайшие поддержки - 152000, 150000-151000

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: нефть  индексы  цены  БКС  фьючерсы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru