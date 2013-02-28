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Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,33%
Текущее значение составляет 153 330.
После возврата к 156400 падение возобновилось. Фьючерс на индекс РТС покатился дальше вниз, обновив предыдущий минимум февраля и пробив поддержку на 154000. На новых продажах RIH3 добрался до нижней границы нисходящего канала в районе 153000 и даже пробил ее, откатившись еще ниже к 152000. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
После этого снижения к вечеру от 152000 игроки смогли организовать небольшой отскок вверх, и фьючерс вернулся в границы нисходящего канала. Все это в итоге закончилось ложным пробоем, но для фьючерса это привычное дело. Сегодня отскок какое-то время может быть продолжен, игроки вернут цену к пробитому накануне уровню на 154000.
Но затем может пройти новая волна продаж с заходом на уровни 150000-151000. Этим снижением на 150000 будет отыграна половина последней среднесрочной волны роста с минимумов середины ноября, когда фьючерс вырос от 136000 до 164000.
Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent на уровне $112,7 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 154000, 156400, 157500
Ближайшие поддержки - 152000, 150000-151000
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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