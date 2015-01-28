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Начальника Дальневосточного ГУ Центробанка пришлют во Владивосток из Москвы
Дальневосточное управление создано на базе ГУ Банка России по Приморскому краю, напоминает деловая газета "Золотой Рог"
Начальником созданного Дальневосточного главного управления ЦБ РФ со 2 февраля 2015 года назначен Олег КИСЕЛЕВ, до этого занимавший должность первого заместителя начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Газета "Золотой Рог" выяснила, что Олег Киселев работает в системе Банка России с 2005 года.
В настоящее время и.о. начальника Дальневосточного главного управления ЦБ РФ является Елена ПИЛИПЧУК, работавшая в ГУ Банка России по Приморскому краю.
Как уже сообщал "Золотой Рог", совет директоров Банка России принял решение создать с 15 января Дальневосточное главное управление ЦБ РФ на базе ГУ Банка России по Приморскому краю.
Главные управления ЦБ РФ по Чукотскому автономному округу, Еврейской автономной области, Камчатскому краю, Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской, Сахалинской областям, а также Национальный банк Республики Саха (Якутия) с 28 января 2015 года преобразуются в отделения Дальневосточного главного управления.
Создание Дальневосточного ГУ Банка России завершает мероприятия по совершенствованию территориальной структуры Банка России, отмечал ЦБ.
"Золотой Рог" напоминает, что реорганизация Главного управления Центробанка на Дальнем Востоке началась с ужасной трагедии: в столице Амурской области Благовещенске 27 января произошло массовое убийство. Заместитель руководителя главного управления Центробанка РФ по Амурской области Владимир ЛЁВКИН застрелил троих своих коллег, после чего совершил самоубийство. Подробности читайте в материале "Золотого Рога" Расстрел банкиров в Благовещенске не был случайной трагедией.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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