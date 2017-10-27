Достраивать многострадальные "Хаятты" во Владивостоке вызвались Арабские Эмираты и сербы

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с делегацией ПАО Сбербанк, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Глава региона пригласил банк участвовать в реализации инвестиционных проектов и социальной жизни края.

Во встрече с врио губернатора приняли участие председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов и его заместитель, управляющий Приморским отделением Андрей Жарский. Андрей Тарасенко подчеркнул, что со Сбербанком сотрудничает давно и продуктивно. «За время моей предыдущей службы у меня хорошие взаимоотношения с банком сложились. Хочу продолжить эту работу», – обратился он к гостям.

Руководитель Дальневосточного банка заверил главу региона, что данное желание взаимно, назвав Приморье «не клиентом, а основным партнером». Одно из направлений для расширения сотрудничества – инвестиции. Андрей Тарасенко отметил, что сегодня в Приморье уже реализуются и планируются к воплощению крупные проекты, финансирование которых требует тщательного контроля.

«У нас в регионе работают крупные проекты. Хотим также поднять легкую промышленность, наладить сборку тракторов, развивать сельское хозяйство. Прежде всего будем говорить о процентной ставке субсидирования для поддержки этих проектов. Кроме того, как мы это делали в Росморпорте, – можно нанять банк для качественного контроля за финансами. Мне такой сценарий нравится: я знаю, что происходит на стройке, кто, где, какие деньги получил, как отчитался, как деньги отправлены и за что», – заявил врио губернатора.

Дмитрий Суховерхов ответил, что такое предложение банк готов поддержать, поскольку соответствующий опыт уже имеет, а также выступить в качестве эксперта при запуске новых и «отшлифовке» действующих инвестпроектов.

«Мы увидели, что экономика региона разморозилась, увидели восстановление инвестиционной активности. В Приморье сильный потенциал по инвестиционным проектам. Для себя мы определили, что необходимо эту активность поддерживать финансированием. Сейчас активно финансируем строительство жилья, торговую недвижимость, накопили хороший опыт работы с подрядчиками», – сообщил председатель Дальневосточного банка Сбербанка.

Затронули тему строительства приморских Хаяттов. Андрей Тарасенко акцентировал, что инвестор, который займется достройкой гостиничных комплексов, будет работать именно со Сбербанком. «С инвесторами оговаривали, чтобы все инвестирование шло через банк. Первая задача будет – открыть счет в Сбербанке. Интересанты есть: компании из ОАЭ, сербы», – отметил он.

Главу региона заверили, что Сбербанк готов поддерживать этот проект и далее.

Участники встречи также обсудили возможности сотрудничества в социальной жизни края. В числе уже реализуемых Сбербанком мероприятий в этом направлении – перевод бюджетников на получение зарплаты через карту МИР, «пилоты» по оплате проезда на общественном транспорте при помощи карт, обеспечение доступности банковских услуг на селе, поддержка детских домов.

Врио Губернатора подчеркнул, что готов также дать партнерам список предложений, где участие банка было бы полезно. Среди таких – участие в строительстве жилья для детей-сирот, приобретение детских автобусов и другие.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.