Альфа-банк провел бизнес-треннинг для своих клиентов во Владивостоке

Конференция "Внешнеэкономическая деятельность: решения для роста" стала площадкой для обсуждения острых вопросов таможенного и налогового администрирования и нюансов ведения деятельности с зарубежными контрагентами в период санкций, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Законы

Вопрос, на каком основании выносится вывод о завышенной стоимости, стал наиболее дискуссионным. Представители таможенной службы рассказали, что подобные заключения основываются на сравнительном анализе цен на аналогичный товар в регион и в страну в целом. Таможня анализирует весь комплекс деятельности участника ВЭД и информирует о таких случаях уполномоченный банк. По словам инспектора, таможня не видит оснований в это оснований для дальнейшей блокировки счета клиента. В свою очередь участники ВЭД утверждают, что блокировка происходит и в дальнейшем подать в суд на подобное решение таможни возможности нет, т.к. вывод о завышенной стоимости со стороны не является документом. Смущают участников ВЭД и длительные проверки и корректировки со стороны таможенных органов стоимости товара, ввозимого по фиксированной цене в рамках одного и того же контракта. Определенное третейское решение, с точки зрения специалистов, можно найти, оформив обращение в личном кабинете участника ВЭД в адрес Таможенной службы РФ. Сервисом, который должен унифицировать взаимодействие представителей бизнеса с госбюджетом должна стать возможность оплаты таможенных платежей в адрес любой таможни на территории России с личного счета участника ВЭД. В свою очередь руководитель расчетного бизнеса Альфа-Банка Петр Зубрицкий отметил, что валютный контроль – фактическая почетная обязанность, возложенная государством на банк. И в данном случае своим клиентам банк может предложить самые актуальные таможенные декларации, которые уже находятся в системе Альфа-клик. "Нажимая кнопку в системе, вы тут же будете получать уведомления, что документ исполнен", - заверил участников конференции представитель Альфа-Банк.

Новеллы налогового администрирования, применяемые ФНС России к участникам ВЭД, связаны с выявлением мнимых и притворных сделок, деятельностью фирм однодневок, что позволило представителям приморского бизнеса сделать вывод о том, что ФНС России также достаточно серьезно будет подходить к выявлению товаров не соответствующей стоимости и направлять собственные аналитические данные коллегам в таможенную службу.

Деньги

Угадать к какому соотношению в течение дня придет пара "рубль-доллар" на рынке Форекс – вопрос любопытный и сегодня на 100% не предсказуемый. Как заметил директор отдела развития и продаж Альфа-Банка Дмитрий Комиссаров, в нынешней ситуации играть на большие суммы в надежде получить наибольшие прибыли не всегда разумно. Высокая скорость операций, совершаемых в течение торгов, требует сверхконцентрации со стороны игроков. "Приобретение валюты или напротив рублей лучше всего делать небольшими партиями по несколько раз в день, и тогда есть возможность в конце дня выйти на рыночный курс и получить прибыль. "Всем известна фраза "рынок перепродан", следовательно, на максимумах совершать сделки можно только себе в убыток. Есть люди, кто прибрел доллар дороже 100 рублей, и сегодня находятся зримых убытках. Нет слов, обидно. Но профессионалы не могут позволить себе обижаться. Следовательно, не надо поддаваться стадному чувству и бежать за подорожавшим товаром. Совершайте операции быстро, на небольшие суммы, и тогда останетесь в выигрыше", - рекомендовал собравшимся Дмитрий Комиссаров.

Санкции

Страновые и санкционные ограничения – это далеко не новинка для современного рынка. Пример Кубы, которая находилась только под санкциями США более 50 лет (другие государства не применяли к ней санкции), демонстрирует, что санкционные меры могут затянуться. Из ряда санкционных ограничений, которые могут заинтересовать участников ВЭД – клиентов Альфа-Банка, присутствуют не явные, требующие разъяснения со стороны зарубежных партнеров в странах, присоединившихся к санкциям против России. Одно из них звучит так – лицо (предприятие) становится санкционным, если большинство представителей из Совета директоров компании входят в санкционный список. Главное, понять правила игры, по которым играют западные партнеры. К сожалению, это пока является "серой зоной". "Наш подход заключается в том, что мы – российский банк, который в первую заботится о своих российских клиентах. Таким образом, в полной мере обладаем процедурами, препятствующими изъятию денег и активов своих клиентов, против которых так или иначе обращены санкции. В любом случае мы возьмем и будем продолжать обслуживание клиентов, входящих в санкционные списки, и в случае внешнеэкономических сделок скорее вернем платеж, чем позволить его изъять или заблокировать в силу санкционных правил, действующих в отношении России", - заверил собравшихся начальник управления международного комплаенса Альфа-Банка Дмитрий Устинский.