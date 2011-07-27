Восточный Экспресс Банк присоединяет Городской ипотечный банк

"Восточный экспресс банк" продолжает наращивать активы - в среду акционеры на внеочередном собрании одобрили реорганизацию банка в форме присоединения к нему Городского ипотечного банка (ГИБ).

"Восточный экспресс банк" приобрел 100% долей ООО "Городской ипотечный банк" в начале июля 2010 года у Morgan Stanley. С покупкой ГИБ "Восточный Экспресс Банк" получил технологическую платформу и команду, что позволяет развивать ипотеку в Москве и регионах, а главное - бизнес по обслуживанию ипотеки, ранее сообщал член совета директоров "Восточного экспресс банка" Кирилл НИФОНТОВ. "Восточный экспресс банк" стал основным кредитором клиентов Городского ипотечного банка с 4 ноября 2010 года.

Досье "ЗР": Инвестфонд Baring Vostok Private Equity Fund IV через кипрскую Evison Holdings Ltd. владеет 30% уставного капитала "Восточного экспресс банка", Международная Финансовая Корпорация (IFC) - 13,86%. Совладельцу МДМ банка Игорю КИМУ напрямую принадлежат 6,86% капитала банка и через голландскую Antof N.V. - еще 8,5%. Партнеры Кима, члены совета директоров "Восточного" Андрей БЕКАРЕВ и Александр ТАРАНОВ владеют 8,2% и 7,3% соответственно. Председателю правления банка Сергею ВЛАСОВУ принадлежит 12,4%.