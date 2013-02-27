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Владивостокцам расскажут о сверхприбыльных инвестициях

27 Февраля 2013, 14:40 | Владивосток

Сбербанк проведет бесплатный обучающий семинар «Биржевые дни. Просто о сверхприбыльных инвестициях».

28 февраля Вы сможете узнать более эффективные способы биржевых инвестиций.

Во Владивостоке пройдет обучающий бесплатный семинар по брокерскому обслуживанию «Биржевые дни. Просто о сверхприбыльных инвестициях». В рамках данного семинара, Вы сможете узнать всю необходимую информацию о работе на фондовом рынке.

В течение трех часового бесплатного семинара каждый желающий сможет узнать все об использовании интернет-трейдинга  и базовых постулатах фундаментального и технического анализа. Более того, вы сможете принять участие в реальных торгах на бирже.

Семинар - это уникальная возможность получить необходимые знания, в самые сжатые сроки, а также вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы от сотрудников отдела по обслуживанию на финансовых рынках.

Наши сотрудники приведут актуальные примеры на основе реальных биржевых котировок, что позволит вам с легкостью применять полученные знания на практике.

Семинар «Биржевые дни. Просто о сверхприбыльных инвестициях» будет проходить по адресу: гор. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 18, 5-й этаж, конференц-зал

Время проведения: с 18:30 до 21:30

Получить более подробную информацию и записаться на семинар можно по тел. (423) 264-85-04, 265-23-64

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: тренинги  фондовый рынок  инвестиции  семинары  обучение  биржевые торги  интернет 



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