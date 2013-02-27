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Владивостокцам расскажут о сверхприбыльных инвестициях
Сбербанк проведет бесплатный обучающий семинар «Биржевые дни. Просто о сверхприбыльных инвестициях».
28 февраля Вы сможете узнать более эффективные способы биржевых инвестиций.
Во Владивостоке пройдет обучающий бесплатный семинар по брокерскому обслуживанию «Биржевые дни. Просто о сверхприбыльных инвестициях». В рамках данного семинара, Вы сможете узнать всю необходимую информацию о работе на фондовом рынке.
В течение трех часового бесплатного семинара каждый желающий сможет узнать все об использовании интернет-трейдинга и базовых постулатах фундаментального и технического анализа. Более того, вы сможете принять участие в реальных торгах на бирже.
Семинар - это уникальная возможность получить необходимые знания, в самые сжатые сроки, а также вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы от сотрудников отдела по обслуживанию на финансовых рынках.
Наши сотрудники приведут актуальные примеры на основе реальных биржевых котировок, что позволит вам с легкостью применять полученные знания на практике.
Семинар «Биржевые дни. Просто о сверхприбыльных инвестициях» будет проходить по адресу: гор. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 18, 5-й этаж, конференц-зал
Время проведения: с 18:30 до 21:30
Получить более подробную информацию и записаться на семинар можно по тел. (423) 264-85-04, 265-23-64
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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