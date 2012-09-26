Сбербанк предоставляет торговое и экспортное финансирование на международном уровне

Внешнеторговое, постимпортное финансирование, аккредитивная форма расчетов с иностранными и российскими контрагентами по одним из самых низких ставок теперь доступны дальневосточным клиентам Cбербанка. О многочисленных возможностях крупнейшего банка страны рассказали ведущие специалисты Сбербанка России на специализированном семинаре «Торговое финансирование и документарные операции: преимущества использования».

По словам Евгения КАПЛИНА, заместителя начальника управления торгового финансирования и корреспондентских отношений департамента корпоративного бизнеса ОАО «Сбербанк», за 2 года объемы торгового финансирования, предоставляемого крупнейшим банком страны, выросли в 10 раз. Что подчеркивает актуальность этого инструмента для бизнеса. Дальний Восток демонстрирует рост около 29%, лишь подтверждая сложившуюся тенденцию на рынке.

Весомая доля приморского бизнеса тесно связана сотрудничеством с иностранными партнерами, постоянно находится в поисках рынков сбыта, надежных контрагентов, и, конечно же, дешевых ресурсов.

Общемировая известность, репутация Сбербанка позволяют получать финансирование под минимальные проценты и заключать договоры о сотрудничестве с крупнейшими банками Европы и Азии, в число которых в 2011 году вошли Commerzbank AG, LBB, DZ Bank AG, JBIC, Export -Import Bank of Korea. В работе находятся еще 7 соглашений. В процессе закрытия сделка приобретения Сбербанком турецкого Denniz банка. Помощь в установлении деловых отношений в области торгового финансирования Сбербанк может оказать клиентам, имеющим контрагентов и на постсоветском пространстве, открытые филиалы на Украине, в Белоруссии и в Казахстане, облегчат деловые взаимоотношения между дальневосточными и иными контрагентами.

Наталия МИГАЛИНА, менеджер отдела документарных операций управления торгового финансирования и корреспондентских отношений ОАО «Сбербанк» подчеркнула, что в данном контексте аккредитивная форма расчет обеспечивает баланс интересов покупателя и продавца. В данном случае Сбербанк выступает арбитром для двух сторон сделки. Не случайно аккредитив называют источником внутренней силы торговли.

Если говорить о привлеченном капитале, где цель - доступ к более дешевым ресурсам и отсрочке платежа, то в данном случае актуальным инструментом выступает аккредитивная форма расчетов при внешнеторговом, постимпортном и предэкспортном финансировании.

Сбербанк возлагает на себя миссию поиска зарубежного финансирующего банка. В итоге, если полная стоимость традиционного кредита в России оказалась бы равна 11% в рублях, то участие иностранного финансирующего банка обеспечивает цену сотрудничества на уровне 9% и ниже. Структура финансирования является универсальной и подходит как для небольших сделок на $100 тыс., так и для крупных проектов на десятки миллионов долларов.

«Преимущество Сбербанка в том, что мы готовы производить перерасчет подобного кредита в рубли. Контракт может быть заключен и в валюте, но клиент желает избежать финансовых рисков. Тогда Сбербанк оформляет финансирование в размере, например, $10 млн в рублевом эквиваленте. В другом случае может стать показательным пример расчета кредита в евро для одного из наших клиентов сроком на два года - эффективная ставка составила 5% годовых за счет привлечения международного финансирования. Данные условия интересны бизнесу, который имеет постоянную валютную выручку», - отметил Евгений КРАВЧЕНКО, начальник отдела финансирования экспорта управления торгового финансирования и корреспондентских отношений ОАО «Сбербанк».

Аккредитив выступает и в качестве некой гарантии для импортеров, повышает уровень юридической безопасности сделки. Клиент Сбербанка может быть уверен, что до тех пор, пока не будет выполнена отгрузка товара со стороны поставщика и предоставлены документы, составленные по международным стандартам в исполняющий банк, которым может быть как российская, так и зарубежная кредитная организация, оплата в счет этого контрагента осуществлена не будет. Аккредитив - это практически гарантия обмена товара или услуги на деньги.

Евгений Кравченко подтвердил активный интерес к аккредитивам на внутреннем российском рынке: сделки с недвижимостью, различные торговые операции отечественный бизнес сегодня предпочитает проводить также с помощью аккредитивной схемы. Если и продавец, и покупатель товара являются клиентами Сбербанка, комиссия оплачивается лишь единожды, и услуга окажется для обеих сторон дешевле.

Как заметил Евгений Каплин, в планах Сбербанка создать для клиента полную непрерывную цепочку обслуживания в рамках торгового финансирования и аккредитивной формы расчетов как локомотивного продукта в данной сфере сотрудничества с бизнесом. На самом деле сроки предоставления международного финансирования при аккредитивной форме расчетов могут достигать 18 лет под гарантии экспортно-кредитных агентств. Капиталоемкий проект, для реализации которого привлекают серьезные инвестиции, используют дорогостоящие мощности, может рассчитывать на поддержку Сбербанка в этом вопросе. Создание в России ЭКСАР повышает шансы российского бизнеса получать возможное финансирование на столь длительный срок под низкий процент благодаря сотрудничеству с крупнейшим банком страны.

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Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».