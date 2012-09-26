Во Владивостоке персональный брокер проведет уникальный семинар

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября, ZRPRESS. Финансовая Группа БКС предоставляет приморцам персональное брокерское обслуживание на рынках США и Европы. Возможность узнать, как проводить торговые операции непосредственно на этих биржах расскажет один из лучших персональных брокеров московского офиса ФГ БКС Иван Зайцев.

Для многих зарубежные площадки могут казаться чем-то далеким и мало понятным, но имена таких компаний как Microsoft, Apple, General Electric, Ford, Jonson&Jonson, McDonalds знакомы каждому.

Эти акции идеально подходят для краткосрочной торговли и получения спекулятивного дохода благодаря высочайшей ликвидности.

Существует возможность покупки с единого счета не только акций, но и серебра, нефти, золота, облигаций, валют и других активов по текущим рыночным ценам.

Подробности можно узнать завтра, 27 сентября, на семинаре в бизнес-центре Fresh Plaza (Океанский пр-т, 17). Вход свободный. Тел. для справок 265-28-24.

Напомним, ООО «Компания БКС» («Брокеркредитсервис») - один из крупнейших национальных брокеров, многолетний лидер российского рынка ценных бумаг по оборотам. Входит в категорию «ААА» (максимальная надежность) в рейтинге Национального Рейтингового Агентства (НРА).

За 16 лет работы на фондовом рынке ФГ БКС приобрела заслуженную репутацию надежного партнера, как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе.

«Золотой Рог».