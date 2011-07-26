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Примтеркомбанк открыл допофис во Владивостоке
18 июля Примтеркомбанк открыл свой новый дополнительный офис во Владивостоке, который расположен по адресу ул. Русская, 65. Сразу после официального перерезания ленточки банк готов был принять своих посетителей. Это показатель искренней заинтересованности банка в удовлетворении нужд своих клиентов.
По словам председателя правления ООО «Примтеркомбанк» Алексея КОЛДИНА, все сотрудники ждали этот день с нетерпением и сегодня рады видеть своих клиентов в новом, отвечающем всем современным требованиям банковском офисе.
Дополнительный офис Примтеркомбанка предлагает корпоративным и частным клиентам полный спектр услуг универсального коммерческого банка.
Особенностями нового отделения стали значительное пространство и современный подход в дизайне помещения, что позволит обслуживать частных и корпоративных клиентов на достойном уровне.
Частным лицам новый офис Примтеркомбанка предлагает широкий выбор кредитных продуктов, интересные предложения по вкладам, в том числе услуги денежных переводов, обмена валют, оплаты коммунальных платежей, а также госпошлин и штрафов ГИБДД и т.д.
Для осуществления операций клиентам созданы все условия. В дополнительном офисе сформированы универсальные банковские окна, где с помощью оператора можно осуществить любую услугу, от заведения счета до оплаты кредита или коммунальных платежей. Каждое банковское окно находится в отдельном кабинете. Например, там без спешки клиент сможет самостоятельно пересчитать купюры и пообщаться с кассиром. Все помещения, к слову сказать, оборудованы камерами наблюдения, что позволит избежать недоразумений.
Новый офис Примтеркомбанка предлагает индивидуальные условия работы как крупным предприятиям, так и представителям малого и среднего бизнеса. Это многочисленные услуги, начиная от расчетно-кассового обслуживания до кредитования, а также подключение к системе «Банк-Клиент», проведение наличных и безналичных операций по счетам, в том числе с использованием дистанционного обслуживания, сопровождение ВЭД, размещение свободных средств в депозиты и ценные бумаги и т.д.
По словам Светланы КОПАЙ, начальника Дополнительного офиса ООО «Примтеркомбанк» № 1 на Русской, «задача всех сотрудников - сделать новый офис удобным банковским центром в столь активной бизнес-зоне района улицы Бородинской».
«Забота, которой окружают нас в банке, - поделилась впечатлениями одна из клиенток банка, приглашенная на торжественное открытие, - настолько искренняя, что не возникает мысли изменить нашим банковским предпочтениям».
Новый офис Примтеркомбанка на кольце Багратиона по ул. Русская, 65, в здании заводоуправления «Изумруд» работает с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.00, без перерыва на обед. Тел.: 232-77-87, 232-82-38, 232-74-47.
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