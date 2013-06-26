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Приморцев научат торговать на фондовом рынке
Сегодня профучастники рынка предлагают широкий спектр форматов и разнообразную тематику обучения торговли на фондовом рынке как для начинающих инвесторов, так и для профессиональных трейдеров. Чтобы не заблудиться в этом многообразии, необходимо определить цель обучения, найти «свой» курс по подаче, тематике, преподавателю, а затем закрепить навыки на практике.
Брокерские компании крайне заинтересованы в успешной торговле своих клиентов: доход брокера зависит от прибыли клиента. Поэтому, понимая, насколько важны качественные знания на бирже, брокерские компании предлагают различные способы обучения, которые учитывают разный уровень профессиональной подготовки слушателей, рассказала генеральный директор ООО «ФК «Финам-Владивосток» Наталья БАРДИНА.
«Занятия с опытным трейдером дают очень большое преимущество перед теми, кто пытается освоить инвестирование самостоятельно, с помощью литературы. Во-первых, даже самая лучшая книга имеет один недостаток - с ней нельзя поговорить и посоветоваться. И здесь дружеское участие мастера просто необходимо, например, новичку, очень тяжело психологически принимать те или иные решения без совета со знающим человеком. Во-вторых, теории, изложенные в книгах, быстро устаревают, рынок очень динамичен, и скорректировать свой стиль торговли легче, проще и дешевле с помощью преподавателя. На рынке существует множество теорий, разных подходов к торговле, которые нередко противоречат друг другу, неопытному инвестору без совета преподавателя нетрудно потеряться в этом море мнений», - прокомментировала Наталья Бардина.
Сегодня самоучке потребуются годы труда, а в случае с обучением искусству торговли на бирже придется еще покупать горы специальной литературы и не раз пополнять брокерский счет, чтобы достичь хотя бы относительно стабильного дохода от своей работы, говорят эксперты. Без мастера научиться торговать очень сложно. Учеба - всегда труд...
Начинающие инвесторы все чаще выбирают дистанционное обучение через интернет-вебинары, отмечают специалисты. «Как правило, это онлайн-обучение основам инвестирования, техническому и фундаментальному анализу, - объяснил директор Представительства в г. Владивостоке ОАО «Брокерский дом «Открытие» Тимофей БАРАНОВ. - Продвинутые инвесторы традиционно предпочитают специализированные мастер-классы по отдельным инструментам и площадкам. Например, по зарубежным торговым площадкам, срочному рынку, биржевому валютному рынку, инвестированию в еврооблигации».
Семинары, безусловно, могут дать наглядное представление начинающему инвестору о работе с различными финансовыми инструментами и способствовать развитию его инвестиционных возможностей, согласен Роман ТЮРИКОВ, начальник отдела по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения ОАО «Сбербанк России». «Помимо простого изложения теоретического и практического материала, важным моментом проводимых семинаров является техническая составляющая, например обучение инвестора самостоятельной работе в программах, позволяющих работать в режиме интернет-трейдинга, - добавляет он. - Практика подобных семинаров на ежеквартальной основе есть в Приморском отделении Сбербанка. На наш взгляд, при принятии инвестиционных решений инвестор должен действовать прежде всего самостоятельно, у него должно быть свое понимание относительно поведения тех или иных ценных бумаг в будущем, потому что среди аналитических обзоров и массы прогнозов всегда существуют противоположные мнения».
Курсы, вебинары, семинары рекомендовано посещать и тем, кто не планирует самостоятельно заниматься инвестированием, а отдает деньги в доверительное управление. Возможно, после определенного периода передачи средств в доверительное управление и окончания обучающего курса инвестор захочет действовать самостоятельно. Собственно, так часто и бывает.
«Как правило, доверительные управляющие предлагают несколько стратегий доверительного управления (ДУ), - рассказал Тимофей Баранов. - На мой взгляд, прежде чем передавать денежные средства в ДУ, следует понять стратегию и точки ее роста, то есть в буквальном смысле за счет чего данная стратегия принесет доход, безусловно учитывая текущую ситуацию на рынке. Явное преимущество ДУ - это то, что вникать в механизм совершения сделок и расчетов у инвестора нет необходимости. Что касается самостоятельного инвестирования - вы сами контролируете процесс и понимаете, что происходит с активами. По моему мнению, это всегда комфортнее. Переходным этапом от доверительного управления к самостоятельной торговле может быть совместная работа с «личным брокером» - профессионалом, который постоянно консультирует инвестора, предлагает и разъясняет инвестидеи.
В части выбора семинаров имеет смысл побывать на семинарах у разных брокеров, потому что есть отличия в перечне предоставляемых услуг, используемого программного обеспечения, рекомендует Роман Тюриков. Курс обучения следует подбирать «под себя», - в соответствии с целями - смотря чему вы хотите научиться, продолжил цепочку советов Тимофей Баранов. Кроме того, очень важна квалификация преподавателя, в том числе его опыт торговли на рынке.
Также необходимо ориентироваться на предпочитаемый стиль работы на рынке: спекуляции или инвестирование. «Если вы сторонник активной торговли, готовы совершать большое количество сделок - тогда курсы, рассказывающие о рынке FORTS, валютном рынке, - советует Тимофей Баранов. - Для опытных спекулянтов - курсы по зарубежным площадкам, арбитражным операциям и алгоритмической торговле.
Ежели вы предпочитаете консервативную модель инвестирования - полезно будет прослушать или посетить курсы, посвященные облигациям и правилам портфельного инвестирования».
Анна РЫКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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