Как жить на проценты: рецепт успеха

Практически каждый из нас однажды задумывался над тем, возможно ли вложить деньги так, чтобы спокойно жить на проценты и, к примеру, заниматься любимым творчеством или путешествовать, пожиная плоды своего инвестиционного гения. Директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков утверждает – это вполне возможно, если грамотно следовать правилам персонального финансового планирования и разбираться в финансовых инструментах.

- Реально ли в нашей стране при современных экономических условиях стать рантье?

Конечно, реально, если:

• подобрать подходящие инструменты, которые дают регулярный доход, номинированы в той валюте, в которой вам требуется доход;

• подобрать инструменты, соответствующие вашему инвестиционному профилю, то есть комфортному для вас соотношению риск/доходность;

• накопить необходимый капитал, который давал бы тот рентный доход, который вам нужен;

• периодически (не реже 1 раза в полгода) корректировать ваш портфель по мере изменения ситуации на финансовых рынках мира.

Мы не ограничены Россией. Можно инвестировать в инструменты по всему миру, с разной степенью риска. Можно выбрать инструменты с защитой капитала и в валютах ведущих развитых стран, чтобы обезопасить себя от колебаний курса валюты развивающихся стран.

- Какие области для этого наиболее подходят: недвижимость, акции, облигации? В чем плюсы и минусы той или иной области?

Для рентного дохода подходят инструменты, способные генерировать регулярный доход:

• вклады

• рентная недвижимость

• структурные продукты с регулярными купонными выплатами

• программы накопительного страхования жизни или программы пенсионного обеспечения НПФ (негосударственных пенсионных фондов) с пожизненной или срочной рентой

• акции с дивидендными выплатами

• купонные облигации

• зарубежные дивидендные фонды акций, облигаций, недвижимости

Плюсов и минусов у перечисленных инструментов нет: есть те, что больше подходят агрессивным инвесторам (те, что связаны с инвестициями в акции), а есть те, что больше подходят «консерваторам» (все, что без акций). Если комбинировать эти варианты, получится вариант для умеренных инвесторов.

- Портрет современного рантье?

Как правило, рантье – это человек 40-50 и более лет, который продал бизнес, либо недвижимость в собственности, либо решил как-то распорядиться накоплениями в банке, чтобы получать не только проценты, но и доход от прироста "тела" накоплений.

В большинстве своем раньте непременно включают в портфель недвижимость в РФ или за рубежом, а также акции с дивидендами (более агрессивные инвесторы)/облигации с купонным доходом и/или депозиты (более консервативные инвесторы), при этом эти инвестиции могут быть как российскими, так и зарубежными – для валютной диверсификации.

- Какие суммы готовы сегодня люди инвестировать, чтобы получать пассивный доход?

Как правило, комфортная для людей сумма инвестиций – 10-15% ежемесячного дохода, если речь о семейных людях. Если же речь об одиноких людях без кредитных и иных обязательств, то они потенциально могут инвестировать до 40-50% дохода.

- Не получится ли так, что в один прекрасный день некому будет хлеб печь и водить транспорт, а всем захочется жить на проценты от своих инвестиций?

Формирование пассивного дохода – как раз самая естественная финансовая цель любого человека, и тех, кто к ней стремиться, будет все больше, по мере развития экономики России и повышения благосостояния людей, а также по мере развития внутренних финансовых рынков и доступности зарубежных инструментов, чтобы инвестировать создаваемые накопления.

Стабильность политической, экономической, социальной ситуации в стране также важны, чтобы у людей не погасло желание создавать пассивный доход. Ведь пассивный доход – это долгосрочные инвестиции, и человек должен верить в то, что они будут в целости и сохранности, а не пройдут через череду реформ и девальваций. По мере того, как в РФ будет стимулироваться долгосрочное инвестирование (путем налоговых льгот, создания специальных ланов и т.д.), все больше людей будет думать о пассивном доходе.

Конечно, чтобы создать пассивный доход, нужны накопления, а их можно создать, только при наличии источника дохода. У большинства людей это бизнес или работа по найму, если речь о самом начале пути. А бизнес или найм – это работа на экономику.

Пассивный доход, который бы обеспечил несколько поколений вперед, создать достаточно сложно, для этого требуются очень существенные инвестиций, поэтому, как правило, человек способен накопить в среднем столько, чтобы ему хватило до конца жизни, а также, возможно, еще некий стартовый капитал своим детям, но дети свой пассивный доход все равно по большей части будут создавать сами, работая на экономику. Родители смогут облегчить им задачу, но не обнулить полностью/

ZRPRESS.ru, Владивосток.