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Рубль прибавляет 4 копейки к доллару

26 Апреля 2013, 08:36 | Владивосток

 

Российская валюта укрепляется благодаря растущей нефти.

Рубль прибавляет 4 копейки к доллару. Основным движущим фактором для российской валюты сегодня являются нефтяные котировки, которые растут на 0,3%. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Очередь позитивным моментом для стоимости «черного золота» стали данные от API, продемонстрировавшие снижение запасов американских нефтехранилищах на 845 тыс. баррелей на прошлой неделе. Поддержку рублю продолжает оказывать также ЦБ, продавший накануне иностранной валюты на 2,22 млрд рублей. При этом дополнительный спрос формируется еще и благодаря крупным налоговым платежам от российских экспортеров. Таким образом, благодаря вышеперечисленным факторам рубль вполне может добраться до 31,5 без особых препятствий на своем пути.

Евро снижается к доллару на 0,05%. Основной причиной этого является все более усугубляющаяся рецессия в регионе. Еще накануне данные деловой активности в производственном секторе и сфере услуг региона показали значительное ухудшение, а уже сегодня индекс делового доверия в Германии за апрель упал до 104,4 пунктов, что значительно хуже прогноза. При этом не так давно Йорг Асмуссен, являющийся членом исполнительного совета ЕЦБ, заявил, что регулятор может понизить ставку, если данные продолжат ухудшаться. Таким образом, вероятность снижения ставки постепенно возрастает, а это может оказать дополнительное давление на евро.

Драйвером для движений рубля и евро по отношении к доллару сегодня станет статистика по заказам на товары длительного пользования в США.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: валюта  аналитика  БКС Премьер 



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