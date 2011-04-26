Сбербанк предлагает встретиться в «Автосубботу»

30 апреля Сбербанк России приглашает жителей края, планирующих приобрести автомобиль в кредит, принять участие в акции «Автосуббота».

Ведущие дилеры региона представят лучшие модели автомобилей, а кредитные эксперты Сбербанка помогут оформить заявку на автокредит и рассчитают график платежей. Акция состоится с 10:00 до 15:00 в офисах Сбербанка во Владивостоке по адресам: Океанский проспект, 110а и ул. Светланская, 143.