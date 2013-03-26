Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль крепнет на позитиве по Кипру и крупных налоговых платежах
Рубль и евро сегодня незначительно укрепляются к американскому доллару.
Основной причиной для укрепления данных рисковых валют стало достижение предварительных договоренностей между Кипром и Евросоюзом. Предполагается, что налог на депозиты в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus может составить до 40% у тех, кто хранит свыше 100 тыс. евро, также реструктуризация затронет и второй по величине банк страны - Laiki. При этом те, кто держат менее 100 тыс. на счетах в кипрских банках не пострадают – их депозиты гарантированы европейским законодательством. В связи с данными мерами также могут быть введены ограничения на движение денег из страны.
Рубль растет к доллару на 11 копеек. Российскую валюту сегодня поддерживает целый ряд позитивных факторов. Основным, безусловно, являются договоренности, связанные с Кипром, но рост нефти более чем на 0,2%, а также крупные налоговые выплаты от российских экспортеров, стимулирующие дополнительный спрос на российские рубли, списывать со счетов явно не стоит. На этом фоне пара доллар/рубль вновь забралась под свое ключевое сопротивление на отметке 30,8. Теперь дальнейшее постепенное укрепление рубля выглядит наиболее вероятным, и ближайшей целью роста станет уровень 30,6.
Сопротивления: 31,1 / 31,5 /31,8
Поддержки: 30,8/ 30,6/ 30,35
Евро прибавляет к доллару 0,4%. Европейская валюта на общем позитивном фоне вновь пытается уйти выше отметки 1,3, где располагается ее ключевое сопротивление. В случае успеха в данном мероприятии целью станет 1,31. Между тем немного негатива для евро привнесли рейтинговые агентства. Таким образом, Fitch поставило на пересмотр с негативным прогнозом долгосрочный рейтинг дефолта Великобритании, а Moody's снизило рейтинги депозитов и приоритетного необеспеченного долга основных кипрских банков.
Сопротивления:1,31/ 1,315 /1,325
Поддержки: 1,287/ 1,28/ 1,27
Во второй половине дня важных событий не ожидается и, вероятно, рубль и евро по отношению к доллару закончат день вблизи текущих отметок.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
Новости раздела
- Владивостокцев искупали в деньгах
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов
- Во Владивостоке можно будет поменять шаги на криптовалюту
- Крупный банк открыл во Владивостоке флагманский офис
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Губернатор 4: Да придет спаситель