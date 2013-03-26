Рубль крепнет на позитиве по Кипру и крупных налоговых платежах

Рубль и евро сегодня незначительно укрепляются к американскому доллару.

Основной причиной для укрепления данных рисковых валют стало достижение предварительных договоренностей между Кипром и Евросоюзом. Предполагается, что налог на депозиты в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus может составить до 40% у тех, кто хранит свыше 100 тыс. евро, также реструктуризация затронет и второй по величине банк страны - Laiki. При этом те, кто держат менее 100 тыс. на счетах в кипрских банках не пострадают – их депозиты гарантированы европейским законодательством. В связи с данными мерами также могут быть введены ограничения на движение денег из страны.

Рубль растет к доллару на 11 копеек. Российскую валюту сегодня поддерживает целый ряд позитивных факторов. Основным, безусловно, являются договоренности, связанные с Кипром, но рост нефти более чем на 0,2%, а также крупные налоговые выплаты от российских экспортеров, стимулирующие дополнительный спрос на российские рубли, списывать со счетов явно не стоит. На этом фоне пара доллар/рубль вновь забралась под свое ключевое сопротивление на отметке 30,8. Теперь дальнейшее постепенное укрепление рубля выглядит наиболее вероятным, и ближайшей целью роста станет уровень 30,6.

Сопротивления: 31,1 / 31,5 /31,8

Поддержки: 30,8/ 30,6/ 30,35

Евро прибавляет к доллару 0,4%. Европейская валюта на общем позитивном фоне вновь пытается уйти выше отметки 1,3, где располагается ее ключевое сопротивление. В случае успеха в данном мероприятии целью станет 1,31. Между тем немного негатива для евро привнесли рейтинговые агентства. Таким образом, Fitch поставило на пересмотр с негативным прогнозом долгосрочный рейтинг дефолта Великобритании, а Moody's снизило рейтинги депозитов и приоритетного необеспеченного долга основных кипрских банков.

Сопротивления:1,31/ 1,315 /1,325

Поддержки: 1,287/ 1,28/ 1,27

Во второй половине дня важных событий не ожидается и, вероятно, рубль и евро по отношению к доллару закончат день вблизи текущих отметок.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт БКС Экспресс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.