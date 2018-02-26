Владивосток задолжал банкирам огромную сумму

На погашение кредитов из городского бюджета тратится сотни миллионов рублей

Владивостока Виталий Веркеенко провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Глава города сообщил, что городская администрация должна финансовым учреждениям более 2 млрд рублей. Эти кредиты были взяты под 9% годовых, что, конечно же, заметно меньше процентов по потребительским кредитам, однако огромная сумма буквально душит городской бюджет. Долги по кредитам составляют почти четверть годового бюджета города, который на 2018 год тянет на 9 млрд рублей. По словам мэра города только возврат основного тела отнимает без малого 400 млн рублей ежегодно. Плюс процент.

Такова реальность, в которой живут многие российские «столицы», как правило лишенные краевыми и областными администрациями самых лакомых кусков в виде стабильно работающих предприятий (их просто замыкают в вопросах выплаты налогов на уровень регионов). К тому же многие крупные предприятия столичными владельцами переписываются под московскую «юрисдикцию». Соответственно, многие российские компании, работая в регионах, исправно платят налоги в столичный бюджет.

Во Владивостоке ситуация еще хуже. Городскую землю лишь условно можно назвать таковой – большая часть территории, на которой расположен Владивосток, принадлежит кому угодно, только не муниципалитету.