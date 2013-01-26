Северная Корея нанесла по российскому рынку ядерный удар

Новость о возможных ядерных испытаниях ускорила темпы снижения российского рынка акций

Данные из еврозоны нивелируют негатив от Apple, однако Северная Корея нервирует инвесторов. Инвесторы практически проигнорировали сильные предварительные индексы PMI Китая и вместо этого использовали разочаровывающие результаты Apple, как возможность для фиксации прибыли после ралли, которое посчитали неустойчивым. Снижение ускорилось после угрозы Северной Кореи испытать ядерное оружие.

«Сейчас время для фиксации прибыли. Рынок сегодня, как ожидается, откроется на фоне осторожности. Эффект слабых результатов Apple сходит на нет, благодаря улучшению показателя обращений за пособие по безработице, что сигнализирует о росте оптимизма. На этом фоне американские индексы завершили день преимущественно в «плюсе» (DJIA +0.33%), а S&P 500 в ходе торгов пробил отметку 1 500 пунктов (впервые с декабря 2007 г.), закрывшись, однако, вблизи уровней начала дня (+0.00%)», - считает руководитель учебного центра ООО «Компания БКС» во Владивостоке Роман Эйдис.

Эксперт считает, что Япония введет более агрессивные стимулирующие меры, чтобы положить конец периоду дефляции, который длится уже два десятилетия. Он уверен, что несмотря на в целом более благоприятные макроданные, осторожность сохраняется – инвесторы обеспокоены слишком быстрым и слишком значительным ростом рынков и, возможно считают, что пришло время для фиксации прибыли перед выходными.

Азиатские рынки торгуются преимущественно в отрицательной зоне (Hang Seng -0.39%, Shanghai -0.29%, Nikkei +2.0%), фьючерсы на S&P снижаются (-0.31%). Фьючерсы на Brent также снижаются с открытия – до $113.05 за барр.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.